Стрельба в городе, подрыв гранат и обстрел танками: в Мексике наркобароны устроили разборки

Пока неизвестно, сколько людей погибло во время боевых действий. Полиция и военные в нарковойну не вмешиваются.

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Жители северо-западного города Тамазула-де-Виктория в Мексике на 4 дня попали в ад настоящей войны с автоматными очередями и тяжелой техникой. Об этом сообщает Daily Mail.

Город погрузился в четырехдневный картельный ад войны между наркокартелями. Банды охотились на брата наркобарона Эль Чапо.

Между бандами в течение 4 дней продолжались уличные бои с непрерывной стрельбой, взрывами гранат и даже изготовленными на заказ танками, которые ездили по городу.

Члены банды La Rafita объединили усилия с La Linea, фракцией картеля Хуарес, чтобы найти брата заключенного бывшего босса картеля Синалоа Эль Чапо Гусмана Лоэру,

Местные СМИ сообщают, что пока неизвестно, сколько людей погибло во время боевых действий.

По данным мексиканской газеты Milenio, 26 000 жителей Тамазула-де-Виктория выдержали бой в течение четырех дней без вмешательства военных или полиции.

Секретариат национальной обороны Мексики (SEDENA) обнародовал отчет разведки, который раскрывает новую войну на севере страны между людьми Эль-Рафиты и Эль-Гуано. Сообщается, что Эль-Гуано в течение многих лет сделал горы Дуранго своим убежищем и оплотом.

Считается, что вражда началась, когда Эль Гуано приказал убить Рафаэля Диаса Бельтрана в октябре 2022 года, несмотря на то, что ранее они были союзниками.

Осажденному штату Дуранго не чужды жестокие столкновения между картелями, и он часто попадал в заголовки как поле битвы нарковойны.

Напомним, что на Львовщине наркодилеры пытались продавать психотропы раненым военным. В месяц злоумышленники продавали около 7 500 доз на сумму более 600 тысяч гривен, утверждают правоохранители.

Ранее сообщалось, что 17 августа в СБУ заявили, что нейтрализовали преступную группировку в Киевской области, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу.