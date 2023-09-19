"Кровать героя": в РФ придумали странный способ "почтить память" убитых в Украине солдат

В РФ практикуют новый ритуал — россияне возводят композиции, которые представляют собой спальню с тумбочкой, настенной полкой, и кроватью, застеленной покрывалом с военной символикой.

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В Российской Федерации был разработан необычный и непривычный способ "чествования" своих военных, которые участвовали в войне — "кровать героя". Об этом сообщил эстонский блогер Wartranslated.

Так, сослуживцы ликвидированного в Украине оккупанта из 76-й дивизии ВДВ Ивана Ахтырского решили создать в своем штабе его личный уголок, выложив в соцсети соотетствующие фото.

При этом речь идет не об обычном мемориале с его снимками и личными вещами, а о целой композиции, которая представляет собой спальню с тумбочкой, настенной полкой, и кроватью, застеленной покрывалом с символикой 175-го отдельного разведывательного батальона.

Более того, российским десантникам этого показалось мало, и они решили выкрутить градус абсурда на максимум, огородив свою странную инсталляцию, как настоящий "музейный экспонат".

Напомним, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Андрей Юсов, все тезисы о том, что Украину и РФ ждет затяжная война больше напоминают российскую ИПСО, которая направлена на внешнюю аудиторию. Внутри РФ распространяют другие месседжи.

Кроме того, в Центре противодействия дезинформации рассказали, как россияне проводят информационно-психологические операции (ИПСО), чтобы ввести украинцев в заблуждение и задеть за живое. Среди актуальных тем — мобилизация и война