Британский король Чарльз III заявил в парламенте Франции о решимости достичь победы Украины

Это первый случай, когда глава Соединенного Королевства выступил перед французскими парламентариями, причем на безупречном французском языке.

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Британский монарх, выступая во французской избирательной палате, подчеркнул, что "незаменимые отношения" Франции и Великобритании помогают противостоять мировым вызовам, включая войну в Украине и изменение глобального климата. Об этом пишет американское издание Нuffington Рost.

Обращаясь к французским законодателям, король Чарльз ІІІ отметил, что партнерство между двумя нациями остается абсолютно жизненно важным.

"Соединенное Королевство будет одним из ближайших союзников и лучших друзей Франции. Наша решимость и наш альянс важнее, чем когда-либо. Вместе мы непоколебимы в своей решимости, чтобы Украина победила и чтобы победила наша заветная свобода", — сказал Чарльз III.

Французские законодатели из верхней и нижней палат парламента, собравшиеся в Сенате, тепло встретили короля и долго аплодировали ему стоя.

Чарльз предложил адаптировать франко-британское "Сердечное соглашение", то есть серию соглашений 1904 года, которыми были урегулированы прежние споры и значительно улучшены отношения между странами.

"Нет вызовов, с которыми мы не могли бы справиться, как мы это часто делали в прошлом", — отметил монарх.

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Принц Гарри и король Чарльз III назначили дату для "мирных переговоров"

Трехдневный визит британского короля и королевы Камиллы предусматривает встречу со спортивной общественностью в северном пригороде Парижа Сен-Дени, посещение разрушенного пожаром Собора Парижской Богоматери и парижского цветочного рынка, названного в честь покойной матери монарха королевы Елизаветы II.

Король Чарльз и президент Франции Эманюэль Макрон также посетят прием для британских и французских бизнес-лидеров по финансированию проектов, связанных с климатом и биоразнообразием.

Недавно Фокус сообщал о поездке короля Чарльза и королевы Камиллы в Шотландию по случаю годовщины смерти матери монарха.

Напомним, Фокус писал о чествовании памяти Елизаветы II принцем Гарри, а также о следующей поездке принца Гарри после путешествия по Японии.