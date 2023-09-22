"Как два друга": Дуда заявил о готовности встретиться с Зеленским

Польский президент заявил, что спор, который возник между Варшавой и Киевом, касается очень небольшого отрезка украинско-польских отношений, поэтому "не нужно повышать градус эмоций".

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Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что готов поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским "как только будет возможность". Об этом он сказал в интервью телеканалу TVN24 22 сентября.

По словам Анджея Дуды, он до сих пор не встретился с Владимиром Зеленским, в первую очередь, из-за оговоренного времени встречи. Польский лидер отметил, что в тот момент он стоял на трибуне и произносил речь.

"Как только будет возможность, я обязательно поговорю с ним, но мы точно не будем разговаривать при свете камер. Только, как мы уже много раз говорили, мы будем разговаривать с глазу на глаз, как разговаривают друг с другом два друга, которые хотят решить различные сложные ситуации", — сказал президент Польши.

На вопрос о том, считает ли Анджей Дуда своим другом Владимира Зеленского, польский лидер ответил утвердительно.

Президент Польши заявил, что в последние дни произошло много "чрезмерных интерпретаций, фальсификаций, манипуляций разного рода заявлениями, включая простую неправду".

Он также подчеркнул, что разногласия, которые возникли между Варшавой и Киевом, касается очень небольшого отрезка украинско-польских отношений, поэтому "не нужно повышать градус эмоций".

Напомним, 21 сентября Анджей Дуда сказал, что слова премьер-министра Польши Матеуша Маровецкого относительно отказа передавать оружие Украине журналисты истолковали наихудшим образом.

Мы также писали о том, что 21 сентября президент Литвы Гитанас Науседа рассказал о переговорах с Анджем Дудой и Владимиром Зеленским и заявил о необходимости "как можно быстрее" решить разногласия, возникшие между Варшавой и Киевом.