"Истолковали наихудшим образом": Дуда объяснил слова Маровецкого об оружии для Украины

Руководитель Польши заявил, что страна не передаст нового оружия, поскольку оно стоит миллиарды и нужно собственным армейским подразделениям.

Related video

Слова премьер-министра Польши Матеуша Маровецкого относительно отказа передавать оружие Украине журналисты истолковали наихудшим образом. Об этом заявил президент Анджей Дуда в интервью для TVN24.

Он ответил на вопрос о том, что польская сторона не намерена и в дальнейшем передавать оружие Украине. Дуда подчеркнул, что "очень хорошо, что сегодня появилось заявление спикера правительства". Это якобы разъясняет вопрос.

"Слова премьер-министра были истолкованы наихудшим образом", — заявил руководитель польского государства.

Президент Польши добавил, что заявление руководителя правительства касается нового оружия, которое закупают для собственной армии. По его словам, его не будут передавать ни Украине, ни одному другому государству, поскольку оно стоит миллиарды и нужно польским подразделениям.

"Ну, на мой взгляд, премьер-министр просто сказал: мы не будем передавать Украине новое оружие, которое сейчас закупаем для модернизации польской армии", — сказал Дуда.

Поддержка Украины и заявления Польши

На фоне зернового кризиса Матеуш Моравецкий 20 сентября заявил, что Польша прекращает военную поддержку Украины. По словам польского премьера, необходимо защищать собственную страну, поэтому все вооружение будет использовано для укрепления обороноспособности.

В польском правительстве заявили, что Польша продолжает поставлять вооружение, соглашения о котором уже были заключены, а также в стране до сих пор работает международный хаб. Однако в Варшаве отмечают, что заявления Украины — "неприемлемы". Представитель пояснил, что уже согласованные поставки включают и договоренности относительно польских самоходных гаубиц AHS Krab.

Напомним, The Washington Post 21 сентября Москва добилась успехов, вызвав споры между Украиной и Польшей. Несмотря на "трещину" в отношениях, Варшава решительно намерена поддерживать Киев.