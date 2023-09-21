Польша прекращает поставки снарядов и оружия в Украину: в правительстве объяснили свое решение

Польша продолжает поставлять вооружение, соглашения о котором уже были заключены, а также в стране до сих пор работает международный хаб. Однако в Варшаве отмечают, что заявления Украины — "неприемлемы".

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Правительство Польши заявило о намерении прекратить поставки вооружения в Украину. Как именно следует понимать эти слова, в комментарии изданию PAP 21 сентября объяснил государственный секретарь Канцелярии премьер-министра Польши Петр Мюллер.

"В контексте вопросов относительно поставок вооружения сообщаю, что Польша выполняет только предварительно согласованные поставки боеприпасов и оружия, включая те, которые вытекают из подписанных с Украиной контрактов", — сказал он.

Спикер объяснил, что уже согласованные поставки включают и договоренности относительно польских самоходных гаубиц AHS Krab. Также он подтвердил, что в Польше продолжает работу хаб международной помощи Украине.

"Это включает крупнейший иностранный контракт, подписанный польской оружейной промышленностью после 1989 года — на поставку пушки-гаубицы Krab", — подчеркнул Мюллер.

Представитель правительства отметил, что Польша не воспринимает "неприемлемые заявления и дипломатические жесты" со стороны Украины. Он назвал это "неоправданными действиями".

"Напомним, что в первые месяцы войны Польша предоставила танки, бронетехнику, самолеты и боеприпасы, которые были ключевыми для обороны Украины и были необходимы, чтобы остановить нападение России на Украину. В первые месяцы войны, когда другие страны ЕС обсуждали поддержку, Польша последовательно помогала отразить нападение России", — добавил чиновник.

Зерновой конфликт с Польшей: что произошло

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, страна больше не будет поставлять Киеву свое вооружение. Он отметил, что теперь поляки будут вооружать собственное государство.

Позже это заявление подтвердил министр государственных активов Польши Яцек Сасин. В то же время он отметил, что не стоит исключать изменения позиции правительства.

Как писал Фокус, конфликт между Польшей и Украиной возник на фоне зернового вопроса. Еще весной 2023 года ЕС ограничил импорт украинской продукции из-за протестов фермеров, которые потеряли собственный заработок. Позже ограничения решили снять, с чем ряд стран был не согласен. Правительство Польши заявило, что не будет открывать границы для украинского зерна. В ответ Украина ввела эмбарго на ввоз некоторых польских продуктов.