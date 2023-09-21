"Посмотрим": Польша может возобновить поставки оружия в Украину, — депутат Сейма

По информации журналистов, Польша запретила поставки оружия в Украину, но разрешение спора в интересах обеих стран. Захват Россией Украины — это второй худший вариант развития событий после захвата самой Польши, считают эксперты.

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Сохраняется некоторая надежда на то, что обсуждаемый в Польше запрет на поставки оружия в Украину будет снят, и что страны урегулируют разногласия. По мнению некоторых, возникший спор также может быть следствием внутриполитического давления в Варшаве. Об этом сообщает Sky News.

Новые комментарии, прозвучавшие в Польше утром 21 сентября, хотя и далеки от определенности, но все же могут рассматриваться как признак скорого урегулирования вопроса.

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Министр государственных активов Яцек Сасин подтвердил, что Польша на сегодня не поставляет оружие Украине, однако отметил, что изменение такого курса не исключено.

"Сейчас все так, как сказал премьер, а в будущем посмотрим", — приводят журналисты слова польского министра, сказанные в интервью польскому Radio Plus.

На фоне зернового кризиса Матеуш Моравецкий заявил, что Польша прекращает военную поддержку Украины. Но эксперты надеются, что спор все же можно будет уладить.

Сергей Радченко, профессор кафедры Холодной войны в Центре глобальных вопросов им. Генри Киссинджера и Школы перспективных международных исследований Джонса Хопкинса, заявил, что разрешение спора в интересах обеих стран.

"Думаю, этот спор скоро уладят. Варшава, несомненно, понимает, что захват Россией Украины — это второй худший вариант развития событий после захвата самой Польши", — написал он в своем посте.

По его словам, на фоне маячащей на горизонте российской угрозы спор между странами все же будет урегулирован.

Высказывается предположение, что на премьер-министра оказывает внутриполитическое давление коалиция польских ультраправых. Среди прочего, заявляющие, что интересы поляков под угрозой из-за потока беженцев из Украины.

Напомним, что накануне, 20 сентября, Украина заявила, что готова вести переговоры по зерновому вопросу и пересмотреть свою позицию.