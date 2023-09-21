"Витлумачили якнайгірше": Дуда пояснив слова Моравецького щодо зброї для України

Керівник Польщі заявив, що країна не передасть нової зброї, оскільки вона коштує мільярди та потрібна власним армійським підрозділам.

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Слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького стосовно відмови передавати зброю Україні журналісти витлумачили якнайгірше. Про це заявив президент Анджей Дуда в інтерв'ю для TVN24.

Він відповів на питання про те, що польська сторона не має наміру й надалі передавати зброю Україні. Дуда підкреслив, що "дуже добре, що сьогодні з’явилася заява речника уряду, яка роз’яснює це питання".

"Слова прем'єр-міністра були витлумачені якнайгіршим чином", – заявив керівник польської держави.

Президент Польщі додав, що заява керівника уряду стосується нової зброї, яку закуповують для власної армії. З його слів, її не передаватимуть ані Україні, ані жодній іншій державі, оскільки вона коштує мільярди та потрібна польським підрозділам.

"Ну, на мій погляд, прем’єр-міністр просто сказав: ми не будемо передавати Україні нову зброю, яку наразі закуповуємо для модернізації польської армії", – сказав Дуда.

Підтримка України та заяви Польщі

На тлі зернової кризи Матеуш Моравецький 20 вересня заявив, що Польща припиняє військову підтримку України. Зі слів польського прем'єра, необхідно захищати власну країну, тому все озброєння буде використано для зміцнення обороноздатності.

В польському уряді заявили, що Польща продовжує постачати озброєння, угоди про які вже були укладені, а також у країні досі працює міжнародний хаб. Проте у Варшаві наголошують, що заяви України — "неприйнятні". Речник пояснив, що вже погоджені постачання включають і домовленості щодо польських самохідних гаубиць AHS Krab.

Нагадаємо, The Washington Post 21 вересня Москва домоглася успіхів, викликавши суперечки між Україною та Польщею. Попри"тріщину" у відносинах, Варшава рішуче має намір підтримувати Київ.