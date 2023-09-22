Впервые в истории: Байден провел президентский саммит с лидерами Центральной Азии

США и страны Центральной Азии углубят сотрудничество, а лидер Белого дома Джо Байден не исключил возможность визита в одну из центральноазиатских стран, который будет первой поездкой американского лидера в этом регионе.

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Президенты США, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана встретились на первом в истории президентском саммите в формате C5+1, который состоялся во время 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщается в заявлении Белого дома, обнародованном вечером 21 сентября.

В Нью-Йоркской декларации, как назван документ, говорится об обязательствах этих стран придерживаться во взаимоотношениях определенных принципов и усилить сотрудничество в сферах безопасности, экономики и энергетики.

"Вместе мы принимаем цель C5+1 — поиск региональных решений глобальных проблем. Вместе мы подтверждаем нашу приверженность деятельности в Центральной Азии, которая укрепляет безопасность, улучшает экономическую устойчивость, поддерживает устойчивое развитие, борется с изменением климата и способствует миру", — отмечается в совместном заявлении.

Речь идет об увеличении финансирования безопасности стран Центральной Азии, помощи этим пяти регионам в добыче полезных ископаемых и укреплении энергетической безопасности.

"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества в сфере безопасности как необходимого краеугольного камня для решения общих вызовов региональной безопасности и поддержки суверенитета и независимости государств Центральной Азии", — подчеркивается в заявлении Белого дома.

В сфере безопасности особое внимание уделено стабильности в регионе, борьбе с терроризмом, поддержке репатриации граждан северо-восточной Сирии, ситуации в Афганистане как важного фактора стабильности и безопасности в регионе.

Что касается экономического и энергетического коридора C5+1, в заявлении говорится о расширении доступа к глобальным рынкам и привлечении международных инвестиций в Центральную Азию, в том числе в "зеленую" экономику.

"Это, в свою очередь, создаст основу для разблокирования экономического роста в регионе через динамичный торговый коридор... Мы намерены сделать значительные шаги для расширения альтернативных торговых путей, содействие новым связям между бизнесом США и Центральной Азии и создание региональной сети молодых профессионалов, которые получают обучение английскому языку и повышение квалификации. Государственный департамент США и Центр международного частного предпринимательства (CIPE) — филиал Торгово-промышленной палаты США — будут работать над созданием бизнес-платформы для частного сектора, которая дополнит дипломатическую платформу С5+1 и укрепит экономические отношения между США и Центральной Азией", — подчеркивает Белый дом.

Кроме того, будут продолжаться инвестиции в Транскаспийский торговый путь, или так называемый "Средний коридор", а также энергетическую инфраструктуру и расширение транспорта.

Саммит С5+1 — что известно

Саммит C5+1 — это платформа для совместных действий по решению общих проблем Соединенных Штатов и пяти государств Центральной Азии. Она дополняет двусторонние отношения в регионе, а создание Секретариата С5+1 в 2022 году и рабочих групп по вопросам экономики, энергетики и окружающей среды и безопасности еще больше углубили взаимодействие этих стран.

Напомним, Фокус писал, что президент США Джо Байден утвердил новый пакет помощи для Украины. В него войдут артиллерия, снаряды и противотанковое оружие.

Кроме того, Байден оценил храбрость народа Украины в борьбе с агрессией РФ. По словам американского президента, ни одна нация в мире не сможет быть по-настоящему в безопасности, если Украина проиграет войну России. Он также призвал мир не идти ни на какие уступки Кремлю.