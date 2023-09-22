Уперше в історії: Байден провів президентський саміт із лідерами Центральної Азії

США та країни Центральної Азії поглиблять співпрацю, а лідер Білого дому Джо Байден не виключив можливість візиту до однієї з центральноазійських країн, який буде першою поїздкою американського лідера в цьому регіоні.

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Президенти США, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану й Узбекистану зустрілися на першому в історії президентському саміті у форматі C5+1, який відбувся під час 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляється в заяві Білого дому, оприлюдненій ввечері 21 вересня.

У Нью-Йоркській декларації, як названо документ, ідеться про зобов’язання цих країн дотримуватися у взаємовідносинах певних принципів і посилити співпрацю у сферах безпеки, економіки й енергетики.

"Разом ми ухвалюємо мету C5+1 — пошук регіональних рішень глобальних проблем. Разом ми підтверджуємо нашу відданість діяльності в Центральній Азії, яка зміцнює безпеку, покращує економічну стійкість, підтримує сталий розвиток, бореться зі зміною клімату і сприяє миру", — зазначається в спільній заяві.

Йдеться про збільшення фінансування безпеки країн Центральної Азії, допомогу цим п’яти регіонам у видобутку корисних копалин і зміцненні енергетичної безпеки.

"Ми знову підтверджуємо нашу відданість зміцненню співпраці у сфері безпеки як необхідного наріжного каменю для вирішення спільних викликів регіональній безпеці та підтримки суверенітету й незалежності держав Центральної Азії", — підкреслюється в заяві Білого дому.

У сфері безпеки особливу увагу приділено стабільності в регіоні, боротьбі з тероризмом, підтримці репатріації громадян північно-східної Сирії, ситуації в Афганістані як важливого фактора стабільності й безпеки в регіоні.

Щодо економічного та енергетичного коридору C5+1, у заяві йдеться про розширення доступу до глобальних ринків і залучення міжнародних інвестицій до Центральної Азії, у тому числі у "зелену" економіку.

"Це, у свою чергу, створить основу для розблокування економічного зростання в регіоні через динамічний торговельний коридор… Ми маємо намір зробити значні кроки для розширення альтернативних торговельних шляхів, сприяння новим зв’язкам між бізнесом США та Центральної Азії та створення регіональної мережі молодих професіоналів, які отримують навчання англійської мови та підвищення кваліфікації. Державний департамент США та Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) – філія Торгово-промислової палати США – працюватимуть над створенням бізнес-платформи для приватного сектора, яка доповнить дипломатичну платформу С5+1 і зміцнить економічні відносини між США та Центральною Азією", — підкреслює Білий дім.

Крім того, триватимуть інвестиції у Транскаспійський торговельний шлях, або так званий "Середній коридор", а також енергетичну інфраструктуру та розширення транспорту.

Саміт С5+1 — що відомо

Саміт C5+1 — це платформа для сумісних дій щодо вирішення спільних проблем Сполучених Штатів і п'яти держав Центральної Азії. Вона доповнює двосторонні відносини в регіоні, а створення Секретаріату С5+1 у 2022 році та робочих груп з питань економіки, енергетики та довкілля і безпеки ще більше поглибили взаємодію цих країн.

Нагадаємо, Фокус писав, що президент США Джо Байден затвердив новий пакет допомоги для України. До нього увійдуть артилерія, снаряди та протитанкова зброя.

Крім того, Байден оцінив хоробрість народу України в боротьбі з агресією РФ. За словами американського президента, жодна нація у світі не зможе бути по-справжньому в безпеці, якщо Україна програє війну Росії. Він також закликав світ не йти на жодні поступки Кремлю.