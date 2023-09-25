По требованию властей: в РФ хотят усилить слежку за покупкой гражданами авиабилетов, — росСМИ

Журналисты утверждают, что такие действия связаны со стремлением повысить уровень безопасности, в том числе в транспортной сфере. В будущем власти хотят знать данные о способе оплаты билета, информацию о багаже и IP-адрес устройства, с которого передавались сведения при бронировании.

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В РФ намерены увеличить список информации о покупателе билетов на самолет , которую авиакомпании будут обязаны предоставлять государству. Об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на источники на авиарынке и в госструктурах.

На данный момент в централизованную автоматизированную базу данных о пассажирах, которую управляет ФГУП "Защитаинфотранс", подчиненное Минтрансу РФ, основным образом передаются такие личные данные пассажиров:

ФИО пассажира,

дата рождения,

данные документа, по которому оформлялась бронь,

пункты отправления и назначения пассажира,

дата поездки,

пол и гражданство,

номер телефона и адрес электронной почты.

Помимо этого, российские власти планируют получать и дополнительную информацию. Например:

данные о способе оплаты билета (наименование банка, последние четыре цифры номера счета или карты, с помощью которой производилась оплата),

данные учетной записи пассажира на сайте авиакомпании и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация при бронировании,

данные о багаже,

дату, когда пассажир бронировал билет,

с кем он бронировал его и вносились ли какие-то изменения в бронь.

По данным источников, на данный момент нет конкретных сведений о новых категориях информации, которая будет передаваться властям.

Чиновник, с которым было проведено интервью, подчеркнул, что существует обсуждение подобных планов. По его мнению, оценки могут быть разными, однако такие меры, предположительно, принимаются с целью повышения общего уровня безопасности, включая безопасность в транспортной сфере, в эти непростые времена.

Пресс-служба "Ростеха", а также другие операторы российских систем бронирования билетов заявили, что работают в соответствии с правилами, которые устанавливает государство, а значит, если власти попросят передавать дополнительные данные, то они будут выполнять эти требования.

Напомним, что российские оккупанты придумали новый метод сбора личных данных жителей Мариуполя, вынуждая их подавать заявки на восстановление разрушенного жилья.

На временно оккупированной территории (ВОТ) Запорожской области, где РФ последние несколько дней проводила так называемые "выборы", начинают проверять местное население за отсутствие на "голосовании".