Взрыв на складе в Карабахе: погибло 20 человек, десятки людей в тяжелом состоянии (фото, видео)

В результате взрыва на складе с топливом было госпитализировано 290 человек. По данным СМИ, на месте происшествия пребывали желающие заправить автомобиль, чтобы выехать из Карабаха.

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В результате взрыва на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран в Карабахе погибло 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Карабаха в Facebook.

Сообщается, что всего было госпитализировано 290 человек. Людей с ожогами различной степени тяжести разместили в нескольких медицинских центрах. Большинство из них были переведены в "Республиканский медицинский центр".

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"К сожалению, жизни семи пациентов спасти не удалось, и они скончались в больнице. Десятки пациентов, пострадавших от взрыва, до сих пор находятся в критическом состоянии. 13 неопознанных тел были переданы в "Бюро судебно-медицинской экспертизы", — заявили в ведомстве.

В публикации также говорится, что многие люди считаются пропавшими без вести после взрыва.

Тем временем в Министерстве здравоохранения Армении сообщили об отправке в Степанакерт вертолетной бригады медиков с необходимыми лекарствами и медоборудованием для потерпевших.

Взрыв на складе с топливом в Карабахе: что известно

Напомним, в понедельник, 25 сентября, в Карабахе, прогремел сильный взрыв. В местной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что детонация произошла в районе трассы Степанакерт-Аскера на складе с топливом.

Омбудсмен Гегам Степанян сообщил о более 200 пострадавших и завил о необходимости задействовать медицинскую авиацию для спасения людей.

Пожар на месте взрыва в Карабахе

СМИ со ссылкой на своем источники отметили, что в районе взрыва выдавали топливо, поэтому там было много людей, желающих заправиться, чтобы покинуть Карабах.

Ранее, 14 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова принять репатриантов из Карабаха. Капитулировавшее "правительство" Карабаха сообщило о 120 тысячах мирных жителей, которые не хотят быть гражданами Азербайджана и боятся этнических чисток.