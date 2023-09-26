Вибух на складі в Карабасі: загинуло 20 осіб, десятки людей у важкому стані (фото, відео)
Унаслідок вибуху на складі з паливом було госпіталізовано 290 осіб. За даними ЗМІ, на місці події перебували охочі заправити автомобіль, щоб виїхати з Карабаху.
Унаслідок вибуху на складі з паливом недалеко від траси Степанакерт-Аскеран у Карабасі загинуло 20 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я Карабаху у Facebook.
Повідомляється, що загалом було госпіталізовано 290 осіб. Людей з опіками різного ступеня тяжкості розмістили в декількох медичних центрах. Більшість із них були переведені в "Республіканський медичний центр".Важливо
"На жаль, життя семи пацієнтів врятувати не вдалося, і вони померли в лікарні. Десятки пацієнтів, які постраждали від вибуху, досі перебувають у критичному стані. 13 невпізнаних тіл було передано до "Бюро судово-медичної експертизи", — заявили у відомстві.
У публікації також ідеться, що багатьох людей вважають зниклими безвісти після вибуху.
Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я Вірменії повідомили про відправлення до Степанакерта вертолітної бригади медиків із необхідними ліками та медобладнанням для потерпілих.
Вибух на складі з паливом у Карабасі: що відомо
Нагадаємо, у понеділок, 25 вересня, у Карабасі, прогримів сильний вибух. У місцевій службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що детонація сталася в районі траси Степанакерт-Аскера на складі з паливом.
Омбудсмен Гегам Степанян повідомив про понад 200 постраждалих і завив про необхідність задіяти медичну авіацію для порятунку людей.
ЗМІ з посиланням на свої джерела зазначили, що в районі вибуху видавали пальне, тому там було багато людей, які хотіли заправитися, щоб покинути Карабах.
Раніше, 14 вересня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що республіка готова прийняти репатріантів із Карабаху. "Уряд" Карабаху, який капітулював, повідомив про 120 тисяч мирних жителів, які не хочуть бути громадянами Азербайджану і бояться етнічних чисток.