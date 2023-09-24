Вірменія прийме 120 тисяч репатріантів із Нагірного Карабаху — Пашинян

Ні у Вірменії, ні в Карабасі не повідомили про те, чи буде репатріація вірмен організованою, і не уточнили її терміни.

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Етнічні вірмени, які живуть у Нагірному Карабасі, ймовірно, покинуть регіон. "Уряд" Карабаху, що капітулював, повідомив про 120 тисяч мирних жителів, які не хочуть бути громадянами Азербайджану і бояться етнічних чисток після того, як азербайджанська армія повернула контроль над спірною територією. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що республіка готова прийняти репатріантів. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Вірмени Нагірного Карабаху розглядатимуть вигнання зі своєї батьківщини як єдиний вихід і спосіб врятувати своє життя й особистість", — сказав Пашинян.

Азербайджан, який повернув контроль над Карабахом, заявив, що гарантуватиме права вірменського населення та інтегруватиме регіон, але місцеві жителі кажуть, що бояться репресій.

"Наш народ не хоче жити у складі Азербайджану. Дев'яносто дев'ять цілих дев'ять десятих відсотка воліють покинути наші історичні землі", — заявив радник Самвела Шахраманяна, "президента" самопроголошеної Республіки Арцах (Нагірного Карабаху) Давид Бабаян у коментарі для Reuters.

Бабаян зазначив, що доля карабаських вірмен "увійде в історію як ганьба для вірменського народу і всього цивілізованого світу".

"Уряд" Шахраманяна заявив, що всіх жителів Карабаху, які хочуть виїхати, будуть супроводжувати до Вірменії російські миротворці.

Ні у Вірменії, ні в Карабасі не повідомили про те, чи буде репатріація вірмен організованою, і не уточнили терміни.

Карабах, де традиційно проживають етнічні вірмени, є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але донедавна перебував під контролем сепаратистів. 20 вересня армія Азербайджану провела успішну "контртерористичну операцію", внаслідок якої "уряд" був змушений припинити вогонь і капітулювати.

Нагадаємо, що Азербайджан визнав убивство російських миротворців у Карабасі, внаслідок помилкового обстрілу автомобіля з військовими РФ.

Також Фокус писав про те, що Азербайджан звинуватив Раду безпеки ООН в упередженості. Західні країни на чолі з Францією закликали Азербайджан надати гарантії безпеки.