Вірменія прийме 120 тисяч репатріантів із Нагірного Карабаху — Пашинян
Ні у Вірменії, ні в Карабасі не повідомили про те, чи буде репатріація вірмен організованою, і не уточнили її терміни.
Етнічні вірмени, які живуть у Нагірному Карабасі, ймовірно, покинуть регіон. "Уряд" Карабаху, що капітулював, повідомив про 120 тисяч мирних жителів, які не хочуть бути громадянами Азербайджану і бояться етнічних чисток після того, як азербайджанська армія повернула контроль над спірною територією. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що республіка готова прийняти репатріантів. Про це повідомляє агентство Reuters.
"Вірмени Нагірного Карабаху розглядатимуть вигнання зі своєї батьківщини як єдиний вихід і спосіб врятувати своє життя й особистість", — сказав Пашинян.
Азербайджан, який повернув контроль над Карабахом, заявив, що гарантуватиме права вірменського населення та інтегруватиме регіон, але місцеві жителі кажуть, що бояться репресій.
"Наш народ не хоче жити у складі Азербайджану. Дев'яносто дев'ять цілих дев'ять десятих відсотка воліють покинути наші історичні землі", — заявив радник Самвела Шахраманяна, "президента" самопроголошеної Республіки Арцах (Нагірного Карабаху) Давид Бабаян у коментарі для Reuters.
Бабаян зазначив, що доля карабаських вірмен "увійде в історію як ганьба для вірменського народу і всього цивілізованого світу".
"Уряд" Шахраманяна заявив, що всіх жителів Карабаху, які хочуть виїхати, будуть супроводжувати до Вірменії російські миротворці.
Ні у Вірменії, ні в Карабасі не повідомили про те, чи буде репатріація вірмен організованою, і не уточнили терміни.
Карабах, де традиційно проживають етнічні вірмени, є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але донедавна перебував під контролем сепаратистів. 20 вересня армія Азербайджану провела успішну "контртерористичну операцію", внаслідок якої "уряд" був змушений припинити вогонь і капітулювати.
Нагадаємо, що Азербайджан визнав убивство російських миротворців у Карабасі, внаслідок помилкового обстрілу автомобіля з військовими РФ.
Також Фокус писав про те, що Азербайджан звинуватив Раду безпеки ООН в упередженості. Західні країни на чолі з Францією закликали Азербайджан надати гарантії безпеки.