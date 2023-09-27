Россия запретила въезд главе британской армии и еще 22 гражданам Британии, — МВД

Власти РФ заявили, что и в дальнейшем будут продолжать формировать черный список, если Лондон продолжит проводить "враждебную" политику санкций.

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Москва добавила 23 граждан Великобритании в свой список запрета на въезд в ответ на санкции Лондона, связанные с войной. Среди них есть и начальник штаба обороны британской армии Энтони Радакин и глава Объединенного разведывательного комитета при правительстве Мадлен Алессандри. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает МИД России.

В Министерстве иностранных дел не обнародовали полный список имен. Однако сообщают, что среди людей, которым запретили въезд в Великобританию, есть журналисты, ученые, военные и политические деятели.

Известны имена нескольких человек в санкционном списке РФ, среди них — начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Энтони Радакин, которого Москва обвинила в "надзоре" за обучением украинских военных в Британии.

Также в списке есть Мадлен Алессандри, председатель Объединенного разведывательного комитета, который координирует работу ведущих шпионских агентств Соединенного Королевства, за то, что она "участвовала в формировании стратегии Лондона в Украине", заявили в российском министерстве.

В "черный список" Кремля также вошла Крессида Хогг, глава крупнейшего британского оборонного подрядчика BAE Systems, которая в этом месяце создала юридическое лицо в Украине, чтобы оказывать прямую поддержку ее вооруженным силам.

Кроме того, российские власти заявили, что и в дальнейшем будут продолжать формировать список, если Лондон продолжит проводить "враждебную" политику санкций.

Напомним, 23 июня "РИА новости" сообщили, что Москва после вступления в силу 11-го пакета санкций расширила перечень представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.