"Был первый шок": экс-посол Мельник вспомнил, как убеждал немецких политиков помогать Киеву

Андрей Мельник рассказал, что в первый день российско-украинской войны немецкое правительство скептически относилось к возможностям Киева. Дипломату пришлось заявить в СМИ, что Берлин не готов помогать Украине, после чего по всей стране прокатились волны протестов.

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Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник испытал шок и чувство вины в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Дипломат вспомнил, как вечером 24 февраля 2022 года он направился к министру финансов ФРГ Кристиан Линднер с просьбой немедленно направить Киеву противотанковое оружие и ПЗРК. Об этом Мельник рассказал в интервью немецкому журналисту Паулю Ронцхаймеру.

"Был первый шок. Само нападение 24 февраля привело к повороту в головах. Конечно, тогда было и чувство вины, которое я мог чувствовать не у всех, но у многих. Ведь мы задолго до того предупреждали и просили о военной помощи. <…> Для меня уже в октябре было ясно, что война может начаться в любой день", — заявил Мельник.

По словам дипломата, Линднер выразил сомнение, что Киев сможет выстоять. А потому в ответ на просьбы Мельника о поставках противотанкового оружия, которое помогло бы остановить колонны грузовиков и бронетехники РФ, и ПЗРК он отметил, что это займет время, а потому не имеет смысла.

"В общем атмосфера была пасмурная и темная. К вечеру тот день, тот четверг стал для меня еще драматичнее и безнадежнее. И тогда я заплакал по-настоящему", — сказал Мельник.

По итогам "горьких бесед" с немецкими политиками украинский дипломат решил "кричать от отчаяния" и обратился с заявлением в СМИ. Он рассказал журналистам о неготовности Берлина поддержать Киев. После чего по Германии прокатились многотысячные демонстрации с требованием помочь Украине.

Напомним, Андрей Мельник был послом Украины в Германии с 2014 по 2022 годы. После чего его назначили замглавы МИД Украины, а затем направили послом в Бразилию.

Напомним, 30 сентября глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн подтвердила, что, согласно международному праву, ВСУ могут использовать дальнобойные немецкие ракеты для ударов по территории РФ. Она подчеркнула, что с поставкой Taurus нельзя медлить.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц по состоянию на 27 сентября не подтвердил, что Украина получит крылатые ракеты Taurus. Глава немецкого правительства опасался, что этими ракетами ВСУ будет наносить удары по территории России и требовал гарантий, что этого не произойдет.