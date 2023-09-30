"Був перший шок": експосол Мельник пригадав, як переконував німецьких політиків допомагати Києву

Андрій Мельник розповів, що в перший день російсько-української війни німецький уряд скептично ставився до можливостей Києва. Дипломату довелося заявити в ЗМІ, що Берлін не готовий допомагати Україні, після чого по всій країні прокотилися хвилі протестів.

Related video

Експосол України в Німеччині Андрій Мельник відчув шок і почуття провини в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Дипломат пригадав, як увечері 24 лютого 2022 року він попрямував до міністра фінансів ФРН Крістіан Лінднер із проханням негайно направити Києву протитанкову зброю і ПЗРК. Про це Мельник розповів в інтерв'ю німецькому журналісту Паулю Ронцхаймеру.

"Був перший шок. Сам напад 24 лютого призвів до повороту в головах. Звісно, тоді було й почуття провини, яке я міг відчувати не у всіх, але в багатьох. Адже ми задовго до того попереджали та просили про військову допомогу. <...> Для мене вже в жовтні було зрозуміло, що війна може початися в будь-який день", — заявив Мельник.

За словами дипломата, Лінднер висловив сумнів, що Київ зможе вистояти. А тому у відповідь на прохання Мельника про постачання протитанкової зброї, яка допомогла б зупинити колони вантажівок і бронетехніки РФ, та ПЗРК він зазначив, що це займе час, а тому не має сенсу.

"Загалом атмосфера була похмура і темна. До вечора той день, той четвер став для мене ще драматичнішим і безнадійнішим. І тоді я заплакав по-справжньому", — сказав Мельник.

За підсумками "гірких бесід" з німецькими політиками український дипломат вирішив "кричати від відчаю" і звернувся із заявою до ЗМІ. Він розповів журналістам про неготовність Берліна підтримати Київ. Після чого Німеччиною прокотилися багатотисячні демонстрації з вимогою допомогти Україні.

Нагадаємо, Андрій Мельник був послом України в Німеччині з 2014 по 2022 роки. Після чого його призначили заступником глави МЗС України, а потім направили послом до Бразилії.

Нагадаємо, 30 вересня голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн підтвердила, що, згідно з міжнародним правом, ЗСУ можуть використовувати далекобійні німецькі ракети для ударів по території РФ. Вона підкреслила, що з постачанням Taurus не можна зволікати.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц станом на 27 вересня не підтвердив, що Україна отримає крилаті ракети Taurus. Очільник німецького уряду побоювався, що цими ракетами ЗСУ завдаватиме ударів по території Росії, і вимагав гарантій, що цього не станеться.