Правоохранитель решил самостоятельно "разобраться" с мужчиной. Для этого он позвал на помощь своего друга.

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В Печорах Российской Федерации правоохранители избили местного жителя за то, что у того на балконе лежали вещи желтых и синих цветов. Об этом сообщило российское издание Baza.

Отметили, что вечером 8 июня из окна своей квартиры российский 25-летний полицейский Денис вместе со своим другом 23-летним Ильей увидели, как на балконе дома, что напротив, лежат вещи, окрашенные в желтые и синие цвета. Мужчины решили "разобраться" с владельцем той квартиры — 27-летним машинистом Николаем — поскольку решили, что это было сделано специально.

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После того, как Николай открыл дверь своей квартиры, Денис и Илья сразу отвели его на балкон. После недолгого разговора полицейский перевалил пострадавшего через перила и угрожал сбросить вниз. Однако через некоторое время мужчину вытащили обратно и избили.

Добавили, что через несколько месяцев на российского правоохранителя и его друга возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение полномочий".

Напомним, 26 сентября стало известно о том, что на Сахалине в России два правоохранителя пытались электрошокером разбудить мужчину, который потерял сознание. Полицейские не вызвали ему скорую помощь и уехали с места происшествия после того, как понять, что шокер не помогает. Позже пострадавшего доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

В сентября в Москве мужчина вызвал полицию из-за того, что якобы увидел желто-синий венок возле памятника Платову. Однако венок имел цвета флага Ростовской области — сине-желтый-красный. Российские полицейские прибыли на место и показали на красный цвет и георгиевскую ленту.