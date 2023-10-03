Задержали бывших "президентов" непризнанного Нагорного Карабаха, — СМИ

Бывших "президентов" непризнанного Нагорного Карабаха и экс-спикера парламента республики Давида Ишханяна доставили в Баку.

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Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, "президентов" непризнанного Нагорного Карабаха, задержали сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана. Об этом сообщило агентство APA.

Вместе с ними задержали также и бывшего спикера парламента республики Давида Ишханяна. Всех их доставили в Баку. Против них в Азербайджане возбудили уголовные производства. По каким статьям ведется расследование, агентство не уточняет.

Аркадий Гукасян возглавлял "Нагорно-Карабахскую республику" с 1997 по 2007 год. Он был ее вторым "президентом".

Аркадий Гукасян Фото: artsakhpress

Бако Саакян — третий "президент" непризнанного государства. Он был во главе непризнанного Арцаха с 2007 по 2020 год.

Бако Саакян Фото: Wikipedia

Араик Арутюнян возглавлял "Нагорно-Карабахскую республику" с мая 2020 по 1 сентября 2023 года.

Араик Арутюнян Фото: Эхо Кавказа

Задержание должностных лиц "Нагорно-Карабахской республики"

Бывший "глава правительства" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" ("НКР") Рубен Варданян 27 сентября былзадержан военными на азербайджанском КПП в Лачинском коридоре при попытке выехать из Карабаха в Армению. По информации пограничной службы, Варданяна доставили в Баку и передали "компетентным органам для принятия соответствующего решения".

Напомним, 20 сентября, стало известно, что военные из Карабаха капитулировали и обязались передать Азербайджану оружие. Впоследствии в столице Армении Ереване начались протесты оппозиции. Митингующие обвиняли премьер-министра Никола Пашиняна в бездействии и заявили, что отстранят его от власти путем импичмента.