Сначала прогремел взрыв: в Красноярске вспыхнул пожар на алюминиевом заводе (видео)

Очевидцы происшествия услышали взрыв, после чего в небо начал подниматься черный дым. В российском МЧС и алюминиевой компании подтвердили, что на заводе произошел пожар.

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Утром 4 октября в России произошел "серьезный пожар" на территории Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). Об этом сообщили в местном телеграм-канале "ЧП Красноярск".

Очевидцы происшествия проинформировали, что перед пожаром услышали взрыв.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ в комментарии медиа "Проспекта Мира" рассказали, что получили сообщение о пожаре в 8:57.

По данным МЧС, на территории КрАЗа вспыхнул трансформатор.

"Площадь пожара — 50 квадратных метров", — передали журналисты.

Алюминиевая компания "РУСАЛ", в состав которой входит завод в Красноярске, подтвердила пожар на его территории.

"Там заявили, что предприятие работает в штатном режиме", — отметили в медиа.

Впоследствии в СМИ сообщили, что пожар был локализован — в 10:46.

Напомним, также в Красноярском крае РФ в ночь на 3 октября загорелся дом. На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили два тела — 68-летней хозяйки дома и ее 35-летней дочери. Правоохранители подозревают, что на самом деле там было совершено двойное убийство, которое должен был скрыть огонь.

Ранее, 2 октября, мощный взрыв прогремел в пригороде британского Оксфорда. По данным СМИ, там из-за молнии произошел пожар на местном заводе по переработке пищевых отходов.

В Ровно 2 октября произошел пожар в многоквартирном доме. Спасатели обнаружили в одной из комнат собаку без сознания, которую вынесли и реанимировали.