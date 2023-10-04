Спершу пролунав вибух: у Красноярську спалахнула пожежа на алюмінієвому заводі (відео)

Очевидці події почули вибух, після чого в небо почав здійматись чорний дим. У російському МНС та алюмінієвій компанії підтвердили, що на заводі сталася пожежа.

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Зранку 4 жовтня у Росії сталася "серйозна пожежа" на території Красноярського алюмінієвого заводу (КрАЗ). Про це повідомили у місцевому телеграм-каналі "ЧП Красноярск".

Очевидці події проінформували, що перед пожежею почули вибух.

У Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ у коментарі медіа "Проспекта Мира" розповіли, що отримали повідомлення про пожежу о 8:57.

За даними МНС, на території КрАЗ спалахнув трансформатор.

"Площа пожежі — 50 квадратних метрів", — передали журналісти.

Алюмінієва компанія "РУСАЛ", у склад якої входить завод у Красноярську, підтвердила пожежу на його території.

"Там заявили, що підприємство працює у штатному режимі", — зазначили в медіа.

Згодом у ЗМІ повідомили, що пожежа була локалізована — о 10:46.

Нагадаємо, також у Красноярському краї РФ в ніч на 3 жовтня загорівся будинок. На місці події працівники МНС виявили два тіла — 68-річної власниці будинку та її 35-річної доньки. Правоохоронці підозрюють, що насправді там було скоєне подвійне вбивство, яке мав приховати вогонь.

Раніше, 2 жовтня, потужний вибух пролунав у передмісті британського Оксфорда. За даними ЗМІ, там через блискавку сталася пожежа на місцевому заводі з перероблення харчових відходів.

У Рівному 2 жовтня сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Рятувальники виявили в одній з кімнат непритомного собаку, якого винесли та реанімували.