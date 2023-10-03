Спалахнула вогняна куля: у британському Оксфорді прогримів потужний вибух (відео)

На заводі з перероблення харчових відходів вибухнув один із резервуарів із біогазом. Ймовірною причиною події став удар блискавки.

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У понеділок, 2 жовтня, у передмісті британського Оксфорда стався потужний вибух на заводі з перероблення харчових відходів. Про це пише BBC.

Повідомляють, що причиною вибуху і пожежі на заводі в Кассингтоні, що на північ від Оксфорда, стала блискавка.

Представники підприємства зазначили, що внаслідок удару вибухнув один із резервуарів із біогазом. За даними компанії, обійшлося без жертв. На місце вибуху прибули шість пожежних машин, 40 пожежників, поліція і щонайменше чотири машини швидкої допомоги.

Місцеві жителі заявили, що бачили, як "вогняна куля" освітила нічне небо помаранчевим кольором.

"У будинку замерехтіло світло, потім спалах, потім гуркіт, схожий на грім", — розповів бізнесмен з Оксфорда.

Вибух в Оксфорді

У поліції закликали місцевих жителів залишатися вдома, закрити вікна і двері та не наближатися до місця вибуху.

"Сьогодні ввечері в негоду блискавка влучила в газові контейнери на ділянці, спричинивши велику пожежу. Передбачається, що ніхто не постраждав, але на місці події залишаються служби МНС", — ідеться в заяві поліції.

Нагадаємо, 1 жовтня біля будівлі Міністерства внутрішніх справ Туреччини в Анкарі прогримів вибух. Уряд країни повідомив, що двоє терористів вчинили теракт — один із них загинув під час вибуху, інший був затриманий силовиками.

Раніше, 29 вересня, біля мечеті в місті Мастунг у південно-західній провінції Пакистану Белуджистан підірвався терорист-смертник, унаслідок чого загинуло щонайменше 50 осіб.