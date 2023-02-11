Знайшли у річці: в Англії вибухнула 250-кілограмова бомба часів Другої світової війни (відео)

За словами журналістів, бомбу виявив місцевий підрядник. Її мали ліквідувати, але вибух стався передчасно.

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У місті Грейт-Ярмут, яке знаходиться у графстві Норфолк, вибухнула 250-кілограмова бомба часів Другої світової війни. Її знайшли у вівторок на річковій переправі. Місцеві служби працювали над її ліквідацією, але вибух стався за планом. Про це пише The Guardian.

За даними поліції графства, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Повідомляється, що армійські фахівці розрізали бомбу, використовуючи техніку, яка провокує повільне горіння вибухівки та спалює матеріал. При цьому вже під час процедури військові казали, що є ризик ненавмисного вибуху.

"Це не був спланований вибух, він стався під час робіт із повільного спалювання вибухових речовин", — заявили в силовому відомстві.

[ + – ] Вибух бомби у Грейт-Ярмуті

Видання пише, що роботи з врізання бомби почалися в четвер, проте вода, необхідна для роботи, знизила ефективність піщаного бар'єру навколо місця вибуху. На місці робіт збудували 400-метрове оточення.

Помічник головного констебля поліції Норфолка Нік Девісон сказав, що утилізація такої бомби – довгий та кропіткий процес.

"Громадська безпека та безпека людей, які брали участь в операції, були в центрі уваги при ухваленні рішень", — сказав він.

Поліціянт також зазначив, що незабаром усі огорожі заберуть.

Представник компанії Cadent, яка керує місцевою мережею газопроводів, сказав, що труби не було пошкоджено.

Раніше Фокус писав, що героїчний пілот "Боїнга" врятував сотні пасажирів. 10 січня пасажирський лайнер, що летів до Данії з Катару, почав різко падати. За лічені секунди висота зменшилася на сотні метрів. Тільки швидкі дії капітана врятували людей від неминучої загибелі.

Ще нагадаємо, що російський супутник розвалився на 85 шматків прямо на орбіті Землі. Передбачається, що це був експериментальний супутник-шпигун чи протисупутникову зброю, яку росіяни хотіли випробувати у космосі.