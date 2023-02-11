Нашли в реке: в Англии взорвалась 250-килограмовая бомба времен Второй мировой войны (видео)

По словам журналистов, бомбу обнаружил местный подрядчик. Ее должны были ликвидировать, но взрыв произошел преждевременно.

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В городе Грейт-Ярмут, который находится в графстве Норфолк, взорвалась 250-килограммовая бомба времен Второй мировой войны. Ее нашли во вторник на речной переправе. Местные службы работали над ее ликвидацией, но взрыв произошел не по плану. Об этом пишет The Guardian.

Согласно данным от полиции графства, в результате взрыва никто не пострадал.

Сообщается, что армейские специалисты разрезали бомбу, используя технику, которая провоцирует медленное горение взрывчатки и сжигает материал. При этом уже во время процедуры военные говорили, что есть риск непреднамеренного взрыва.

"Это не был спланированный взрыв, он произошел во время работ по медленному сжиганию взрывчатых веществ", — заявили в силовом ведомстве.

[ + – ] Взрыв бомбы в Грейт-Ярмуте

Издание пишет, что работы по врезке бомбы начались в четверг, однако вода, необходимая для работы, снизила эффективность песчаного барьера вокруг места готовящегося взрыва. На месте работ выстроили 400-метровое оцепление.

Помощник главного констебля полиции Норфолка Ник Дэвисон сказал, что утилизация такой бомбы – долгий и кропотливый процесс.

"Общественная безопасность и безопасность людей, участвовавших в операции, были в центре внимания при принятии решений", — сказал он.

Полицейский также отметил, что в скором времени все ограждения уберут.

Представитель компании Cadent, которая управляет местной сетью газопроводов, сказал, что трубы не были повреждены.

Ранее Фокус писал, что героический пилот "Боинга" спас сотни пассажиров. 10 января пассажирский лайнер, летевший в Данию из Катара, начал резко падать. За считанные секунды высота снизилась на сотни метров. Только быстрые действия капитана спасли людей от неминуемой гибели.

Еще напомним, что российский спутник развалился на 85 кусков прямо на орбите Земли. Предполагается, что это был экспериментальный спутник-шпион или противоспутниковое оружие, которое русские хотели испытать в космосе.