У Пакистані підірвався терорист-смертник: щонайменше 50 людей загинули (фото)

В поліції підтвердили, що вибух був скоєний смертником, проте жодне терористичне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність.

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В результаті вибуху біля мечеті у місті Мастунг у південно-західній провінції Пакистану Белуджистан, який стався в цю пʼятницю, 29 вересня, загинули щонайменше 50 людей. Про це повідомляє Sky News та BBC.

Начальник поліції Белуджистану Абдул Халік Шейх підтвердив, що вибух був скоєний смертником. За його словами, під час спроби зупинити нападника було вбито старшого офіцера поліції.

Поранених доставили до найближчих лікарень, деякі з них перебувають у важкому стані.

У Пакистані сталися два теракти біля мечетей

Зазначається, що підрив автомобіля стався у той час, коли люди святкували день народження пророка Мухаммеда.

Влада Белуджистану оголосила надзвичайний стан. Жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність за вибух.

У Пакистані сталися два теракти біля мечетей У Пакистані сталися два теракти біля мечетей

Тим часом інший вибух стався в мечеті поблизу міста Пешавар у провінції Хайбер-Пахтунхва.

Кількість жертв внаслідок вибуху в Хангу біля Пешавару наразі невідома, але за даними поліції, кілька людей можуть перебувати під завалами.

У Пакистані сталися два теракти біля мечетей У Пакистані сталися два теракти біля мечетей

Міністр внутрішніх справ Пакистану Сарфраз Бугті заявив, що вибух був "дуже огидним актом" в Белуджистані та Хангу.

Відомо, що межуючи з Афганістаном та Іраном, Белуджистан є найбільшою провінцією Пакистану і часто зазнає ударів озброєних бойовиків, у тому числі "Техрік-і Талібан Пакистан" (TTP) або пакистанського "Талібану" та угруповання "Ісламська держава".

Однак TTP заперечує свою причетність до вибуху в п'ятницю, заявивши, що така атака суперечить її політиці.

У Пакистані сталися два теракти біля мечетей

Нагадаємо, у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я Карабаху повідомили, що внаслідок вибуху на складі з паливом недалеко від траси Степанакерт-Аскеран 25 вересня, загинуло 20 осіб.