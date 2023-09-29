В Пакистане подорвался террорист-смертник: по меньшей мере 50 человек погибли (фото)

В полиции подтвердили, что взрыв был совершен смертником, однако ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность.

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В результате взрыва возле мечети в городе Мастунг в юго-западной провинции Пакистана Белуджистан, который произошел в эту пятницу, 29 сентября, погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает Sky News и BBC.

Начальник полиции Белуджистана Абдул Халик Шейх подтвердил, что взрыв был совершен смертником. По его словам, при попытке остановить нападавшего был убит старший офицер полиции.

Раненых доставили в ближайшие больницы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

В Пакистане произошли два теракта возле мечетей

Отмечается, что подрыв автомобиля произошел в то время, когда люди праздновали день рождения пророка Мухаммеда.

Власти Белуджистана объявили чрезвычайное положение. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Пакистане произошли два теракта возле мечетей В Пакистане произошли два теракта возле мечетей

Тем временем другой взрыв произошел в мечети близ города Пешавар в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Количество жертв в результате взрыва в Хангу возле Пешавара пока неизвестно, но по данным полиции, несколько человек могут находиться под завалами.

В Пакистане произошли два теракта возле мечетей В Пакистане произошли два теракта возле мечетей

Министр внутренних дел Пакистана Сарфраз Бугти заявил, что взрыв был "очень отвратительным актом" в Белуджистане и Хангу.

Известно, что гранича с Афганистаном и Ираном, Белуджистан является крупнейшей провинцией Пакистана и часто подвергается ударам вооруженных боевиков, в том числе "Техрик-и Талибан Пакистан" (TTP) или пакистанского "Талибана" и группировки "Исламское государство".

Однако TTP отрицает свою причастность к взрыву в пятницу, заявив, что такая атака противоречит ее политике.

В Пакистане произошли два теракта возле мечетей

Напомним, в пресс-службе Министерства здравоохранения Карабаха сообщили, что в результате взрыва на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран 25 сентября, погибло 20 человек.