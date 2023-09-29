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Мир

В Пакистане подорвался террорист-смертник: по меньшей мере 50 человек погибли (фото)

Пакистан, теракт, террористический акт, взрыв, взрыв возле мечети
Фото: EPA | В Пакистане произошли два теракта возле мечетей

В полиции подтвердили, что взрыв был совершен смертником, однако ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность.

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В результате взрыва возле мечети в городе Мастунг в юго-западной провинции Пакистана Белуджистан, который произошел в эту пятницу, 29 сентября, погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает Sky News и BBC.

Начальник полиции Белуджистана Абдул Халик Шейх подтвердил, что взрыв был совершен смертником. По его словам, при попытке остановить нападавшего был убит старший офицер полиции.

Раненых доставили в ближайшие больницы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Пакистан, теракт, террористический акт, взрыв, взрыв возле мечети Fullscreen
В Пакистане произошли два теракта возле мечетей

Отмечается, что подрыв автомобиля произошел в то время, когда люди праздновали день рождения пророка Мухаммеда.

Власти Белуджистана объявили чрезвычайное положение. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Пакистан, теракт, террористический акт, взрыв, взрыв возле мечети Fullscreen
В Пакистане произошли два теракта возле мечетей
Пакистан, теракт, террористический акт, взрыв, взрыв возле мечети Fullscreen
В Пакистане произошли два теракта возле мечетей

Тем временем другой взрыв произошел в мечети близ города Пешавар в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Количество жертв в результате взрыва в Хангу возле Пешавара пока неизвестно, но по данным полиции, несколько человек могут находиться под завалами.

Пакистан, теракт, террористический акт, взрыв, взрыв возле мечети Fullscreen
В Пакистане произошли два теракта возле мечетей
Пакистан, теракт, террористический акт, взрыв, взрыв возле мечети Fullscreen
В Пакистане произошли два теракта возле мечетей

Министр внутренних дел Пакистана Сарфраз Бугти заявил, что взрыв был "очень отвратительным актом" в Белуджистане и Хангу.

Известно, что гранича с Афганистаном и Ираном, Белуджистан является крупнейшей провинцией Пакистана и часто подвергается ударам вооруженных боевиков, в том числе "Техрик-и Талибан Пакистан" (TTP) или пакистанского "Талибана" и группировки "Исламское государство".

Однако TTP отрицает свою причастность к взрыву в пятницу, заявив, что такая атака противоречит ее политике.

Пакистан, теракт, террористический акт, взрыв, взрыв возле мечети, карта Fullscreen
В Пакистане произошли два теракта возле мечетей

Напомним, в пресс-службе Министерства здравоохранения Карабаха сообщили, что в результате взрыва на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран 25 сентября, погибло 20 человек.