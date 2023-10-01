Біля будівлі МВС в Анкарі прогримів вибух — терорист-смертник підірвав себе (відео)

Теракт було скоєно напередодні приїзду президента Ердогана на засідання парламенту країни, який найближчими тижнями має розглянути питання про ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.

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Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ Туреччини в Анкарі 1 жовтня прогримів вибух. Уряд країни повідомив, що двоє терористів вчинили теракт — один із них загинув під час вибуху, інший був затриманий силовиками. Про це повідомляє телеканал "Аль-Арабія".

За інформацією ЗМІ, вибух прогримів недалеко від будівель парламенту і міністерства, а телекомпанії показали кадри розкиданих на прилеглій вулиці уламків.

Після вибуху біля будівлі міністерства, розташованої недалеко від центру турецької столиці, зібралися солдати, машини швидкої допомоги, пожежні машини і бронетехніка.

Подробиці вибуху

Стало відомо, що в теракті брали участь двоє людей, одна з них підірвала себе, інша чинила опір силовикам, унаслідок чого почалася перестрілка. У підсумку терориста було знешкоджено.

На місці події поліцейські знайшли в багажнику машини дві коробки з вибухівкою, після чого силовики почали глушити радіосигнали, щоб уникнути їх дистанційного підриву.

Виходячи зі слів турецького міністра внутрішніх справ Алі Ерлікая, внаслідок інциденту постраждали двоє працівників правоохоронних органів, проте їхньому життю нічого не загрожує.

"Триває лікування наших героїчних поліцейських Аліма Рейса Деміреля та Еркана Караташа, які дістали поранення внаслідок спроби віроломного теракту перед вхідною брамою Головного управління безпеки МВС", — написав Єрлікая у Twitter.

За його словами, двоє терористів під'їхали на легкому автомобілі до в'їзних воріт Головного управління охорони МВС і здійснили вибух. Тим часом поки що невідомо, до якого руху належали бойовики і які цілі переслідували терористи. Турецька поліція лише заявила, що силовики проведуть низку контрольованих вибухів підозрілих пакетів, які було знайдено в різних районах Анкари.

Із чим могли бути пов'язані теракти

Журналісти телеканала зазначають, що 1 жовтня о 19:30 президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган мав бути присутнім на відкритті парламенту, який найближчими тижнями має розглянути питання про ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО після початкових заперечень турецької сторони.

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Також було зазначено, що подібна подія сталася майже рік тому, коли шестеро людей загинули і 81 дістали поранення внаслідок вибуху на жвавій пішохідній вулиці в центрі Стамбула. Тоді Туреччина звинуватила в цьому курдських бойовиків.

Наразі турецькі силовики ретельно перевіряють будівлю парламенту країни і посилили запобіжні заходи у зв'язку з інцидентом.

Раніше повідомлялося, що ісламістські екстремісти 8 вересня в Малі здійснили два терористичні акти одночасно — це призвело до загибелі 49 цивільних осіб і 15 військовослужбовців. За інформацією агентства ВВС, бойовики ракетами атакували човен, який прямував річкою Нігер із Гао до Мопті