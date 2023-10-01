Возле здания МВД в Анкаре прогремел взрыв — террорист-смертник подорвал себя (видео)

Теракт был совершен накануне приезда президента Эрдогана на заседание парламента страны, который в ближайшие недели должен рассмотреть вопрос о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

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У здания Министерства внутренних дел Турции в Анкаре 1 октября прогремел взрыв. Правительство страны сообщило, что два террориста совершили теракт — один из них погиб при взрыве, другой был задержан силовиками. Об это сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По информации СМИ, взрыв прогремел недалеко от зданий парламента и министерства, а телекомпании показали кадры разбросанных на близлежащей улице обломков.

После взрыва у здания министерства, расположенного недалеко от центра турецкой столицы, собрались солдаты, машины скорой помощи, пожарные машины и бронетехника.

Подробности взрыва

Стало известно, что в теракте участвовали два человека, один из них подорвал себя, другой оказал сопротивление силовикам, в результате чего началась перестрелка. В итоге террорист был обезврежен.

На месте происшествия полицейские нашли в багажнике машины две коробки со взрывчаткой, после чего силовики начали глушить радиосигналы во избежания их дистанционного подрыва.

Исходя из слов турецкого министра внутренних дел Али Ерликая, в результате инцидента пострадали два сотрудника правоохранительных органов, однако их жизням ничего не угрожает.

"Продолжается лечение наших героических полицейских Алима Рейса Демиреля и Эркана Караташа, получивших ранения в результате попытки вероломного теракта перед входными воротами Главного управления безопасности МВД", — написал Ерликая в Twitter.

По его словам, два террориста подъехали на легковом автомобиле к въездным воротам Главного управления охраны МВД и совершили взрыв. Между тем пока неизвестно, к какому движению принадлежали боевики и каковы цели преследовали террористы. Турецкая полиция лишь заявила, что силовики проведут ряд контролируемых взрывов подозрительных пакетов, которые были найдены в различных районах Анкары.

С чем могли быть связаны теракты

Журналисты телеканала отмечают, что 1 октября в 19:30 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был присутствовать на открытии парламента, который в ближайшие недели должен рассмотреть вопрос о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО после первоначальных возражений турецкой стороны.

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Также было отмечено, что подобное происшествие произошло почти год назад, когда шесть человек погибли и 81 получили ранения в результате взрыва на оживленной пешеходной улице в центре Стамбула. Тогда Турция обвинила в этом курдских боевиков.

На данный момент турецкие силовики тщательно проверяют здание парламента страны и усилили меры предосторожности в связи с инцидентом.

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