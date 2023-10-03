Вспыхнул огненный шар: в британском Оксфорде прогремел мощный взрыв (видео)

На заводе по переработке пищевых отходов взорвался один из резервуаров с биогазом. Вероятной причиной произошедшего стал удар молнии.

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В понедельник, 2 октября, в пригороде британского Оксфорда произошел мощный взрыв на заводе по переработке пищевых отходов. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что причиной взрыва и последовавшего за ним пожара на заводе в Кассингтоне, что к северу от Оксфорда, стала молния.

Представители предприятия отметили, что в результате удара взорвался один из резервуаров с биогазом. По данным компании, обошлось без жертв. На место взрыва прибыли шесть пожарных машин, 40 пожарных, полиция и по меньшей мере четыре машины скорой помощи.

Местные жители заявили, что видели, как "огненный шар" осветил ночное небо оранжевым цветом.

"В доме замерцал свет, потом вспышка, потом грохот, похожий на гром", — рассказал бизнесмен из Оксфорда.

Взрыв в Оксфорде

В полиции призвали местных жителей оставаться дома, закрыть окна и двери и не приближаться к месту взрыва.

"Сегодня вечером в непогоду молния попала в газовые контейнеры на участке, вызвав крупный пожар. Предполагается, что никто не пострадал, но на месте происшествия остаются службы МЧС", — говорится в заявлении полиции.

Напомним, 1 октября у здания Министерства внутренних дел Турции в Анкаре прогремел взрыв. Правительство страны сообщило, что два террориста совершили теракт — один из них погиб при взрыве, другой был задержан силовиками.

Ранее, 29 сентября, возле мечети в городе Мастунг в юго-западной провинции Пакистана Белуджистан подорвался террорист-смертник, в результате чего погибло по меньшей мере 50 человек.