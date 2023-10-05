В США, как считает российский президент Владимир Путин, могут расшить производства и запустить другие механизмы для этого, чтобы увеличить "количество денег, которые направляются на войну".

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Глава Кремля Владимир Путин считает, что США найдут средства для Украины, поскольку "напечатают деньги". Об этом он заявил на форуме "Валдай".

По его словам, американские чиновники справятся с этой задачей. В США могут расшить производства и запустить другие механизмы для этого, чтобы увеличить "количество денег, которые направляются на войну".

"Деньги найдут", — прокомментировал Путин помощь США в финансировании Украины.

По мнению главы Кремля, оказание поддержки Украине только "продолжает конфликт". Все это как бы, по его словам, влияет негативно на безопасность нашего государства.

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Решающее значение для войны: спор Украины и Польши выгоден только Путину, — Bloomberg

Помощь Украине и решения США

2 октября стало известно, что США после скандала с финансированием предоставят новый пакет помощи Украине. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер создал коалицию из стран, которые обязались поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. В ближайшее время Джо Байден свяжется с союзниками по этому вопросу. Она объяснила, что российскому президенту Владимиру Путину не нужно надеяться на то, что Запад в один момент резко перестанет поддерживать Украину в ее борьбе за независимость. Это будет продолжаться до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Напомним, 4 октября Путин заявил, что в Европе много сторонников РФ, но они ведут себя тихо. По словам главы Кремля, мир избавляется от диктатуры отдельных стран, которые делают попытки "загнать других в экономическую кабалу".