"Мгновенная карма": сенатор Алабамы, высмеивающий Байдена, упал с трапа (видео)

Политик, который постоянно упрекал американского лидера в неуклюжести, сам споткнулся на трапе. При этом, в отличие от Байдена, он не просто упал на колено, а буквально скатился вниз по лестнице.

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Сенатор от Алабамы, республиканец Томми Табервилл, который неоднократно шутил над падениями президента США Джона Байдена, сам нечаянно споткнулся и упал с трапа самолета. Видео падения американского политика опубликовало медиа Newsweek во вторник, 10 октября.

На видео запечатлено, как, неся небольшой багаж в одной руке и спортивную сумку в другой, республиканец из Алабамы, казалось, потерял равновесие после трех шагов и соскользнул по трапу вниз. Сотрудники аэропорта не сумели отреагировать оперативно и увидели политика только у подножия трапа.

Видеокадры за считанные часы стали набирать популярность у пользователей соцсети Х (ранее — Twitter). Многие репостили себе на страницы видео с падением Табервилля и дополняли его рассказом о самом политике. Речь шла о том, что сенатор от Алабамы постоянно критиковал американского лидера Джо Байдена и подсмеивался над ним, когда президент спотыкался или падал во время официальных мероприятий.

Так, в июле политик даже произнес такую фразу: "Вы наблюдаете за Джо Байденом в Европе. Я имею в виду, я боюсь, что он упадет каждый раз, когда я включаю телевизор".

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В связи с этим пользователи соцсети не обошли падение самого Табервилля и саркастически выразились по этому поводу.

"Королева Карма нанесла визит Томми Табервиллю. Оставайтесь столько, сколько захотите, мэм", — написал блоггер Brooklyn Dad.

"Старики все время падают", — отметил пользователь Jason Cooper.

"Табервилл высмеивает президента за падение. Мгновенная карма", — прокомментировала видео пользователь Dr Monica.

"Я не буду извиняться за то, что получаю удовольствие, наблюдая, как Томми Табервилл выходит из самолета на заднице. Это кажется вполне уместным после всех проблем, которые он причиняет", — написал еще один из пользователей Х.

Однако местное медиа AL.com в свою очередь написало о том, что на видеокадрах, которые очень быстро стали популярными, изображен инцидент с Томми Табервиллем, который произошел еще в 2014 году.

"Падение произошло не в среду (10 октября, — ред.) и даже не во время пребывания Табервилля на посту старшего сенатора Алабамы. Ролик сделан в 2014 году, когда Табервилл тренировал футбольную команду Университета Цинциннати.

Напомним, что 1 июня 2023 года президент США Джо Байден упал на сцене во время рабочей поездки. Тогда он приехал в Колорадо, чтобы в Академии ВВС США вручить дипломы выпускникам. Как утверждает Белый дом, падение Байдена произошло потому, что политик споткнулся о мешок с песком.

А 19 июня 2022 года Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки с первой леди. Президент США остановился, чтобы поговорить с избирателями возле своего пляжного дома, но не успел выстегнуть ногу из фиксатора на педалях. Первая леди была впереди и пропустила падение своего супруга.