"Миттєва карма": сенатор Алабами, який висміює Байдена, впав із трапа (відео)

Політик, який постійно дорікав американському лідеру незграбністю, сам спіткнувся на трапі. При цьому, на відміну від Байдена, він не просто впав на коліно, а буквально скотився вниз сходами.

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Сенатор від Алабами, республіканець Томмі Табервілл, який неодноразово жартував над падіннями президента США Джона Байдена, сам ненавмисно спіткнувся і впав із трапа літака. Відео падіння американського політика опублікувало медіа Newsweek у вівторок, 10 жовтня.

На відео зафіксовано, як, несучи невеликий багаж в одній руці та спортивну сумку в іншій, республіканець з Алабами, здавалося, втратив рівновагу після трьох кроків і зіслизнув по трапу вниз. Співробітники аеропорту не зуміли відреагувати оперативно і побачили політика тільки біля підніжжя трапа.

Відеокадри за лічені години стали набирати популярність у користувачів соцмережі Х (раніше — Twitter). Багато хто репостив собі на сторінки відео з падінням Табервілля і доповнював його розповіддю про самого політика. Йшлося про те, що сенатор від Алабами постійно критикував американського лідера Джо Байдена і підсміювався над ним, коли президент спотикався або падав під час офіційних заходів.

Так, у липні політик навіть сказав таку фразу: "Ви спостерігаєте за Джо Байденом у Європі. Я маю на увазі, я боюся, що він упаде щоразу, коли я вмикаю телевізор".

У зв'язку з цим користувачі соцмережі не оминули падіння самого Табервілля і саркастично висловилися щодо цього.

"Королева Карма нанесла візит Томмі Табервіллю. Залишайтеся стільки, скільки захочете, мем", — написав блогер Brooklyn Dad.

"Люди похилого віку весь час падають", — зазначив користувач Jason Cooper.

"Табервілл висміює президента за падіння. Миттєва карма", — прокоментувала відео користувачка Dr Monica.

"Я не буду перепрошувати за те, що отримую задоволення, спостерігаючи, як Томмі Табервілл котиться з літака на дупі. Це здається цілком доречним після всіх проблем, які він завдає", — написав ще один із користувачів Х.

Однак місцеве медіа AL.com зі свого боку написало про те, що на відеокадрах, які дуже швидко стали популярними, зображено інцидент із Томмі Табервіллем, що стався ще 2014 року.

"Падіння сталося не в середу (10 жовтня, — ред.) і навіть не під час перебування Табервілля на посаді старшого сенатора Алабами. Ролик зроблено 2014 року, коли Табервілл тренував футбольну команду Університету Цинциннаті.

Нагадаємо, що 1 червня 2023 року президент США Джо Байден упав на сцені під час робочої поїздки. Тоді він приїхав до Колорадо, щоб в Академії ВПС США вручити дипломи випускникам. Як стверджує Білий дім, падіння Байдена сталося через те, що політик спіткнувся об мішок із піском.

А 19 червня 2022 року Джо Байден упав із велосипеда під час прогулянки з першою леді. Президент США зупинився, щоб поговорити з виборцями біля свого пляжного будинку, але не встиг вистебнути ногу з фіксатора на педалях. Перша леді була попереду і пропустила падіння свого чоловіка.