Байден упав на сцені під час робочої поїздки: як він почувається зараз (відео)

Американський президент приїхав до Колорадо, щоб в Академії ВПС США вручити дипломи випускникам. Як стверджує Білий дім, падіння Байдена сталося тому, що політик спіткнувся об мішок із піском.

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Президент США Джо Байден спіткнувся та впав прямо на сцені. Про це повідомив директор зі зв'язків із громадськістю Білого дому Бен Лаболт на своїй сторінці у Твіттері у четвер, 1 червня.

"Він добре. Коли він тиснув руки, на сцені лежав мішок із піском. Він спіткнувся", — написав Лаболт.

Відео, на якому зафіксовано падіння Байдена, вже поширилося у мережі.

Відомо, що американський лідер спеціально приїхав до Колорадо, щоб у Академії ВПС США вручити дипломи випускникам. Церемонія нагородження тривала майже дві години. Після цього Байден відійшов, спіткнувся об чорний мішок із піском і впав на підлогу. До президента США одразу кинулися охоронці та допомогли йому встати.

Після цього політик знову зайняв своє місце за кафедрою та звернувся до випускників із промовою.

Нагадаємо, 19 червня 2022 року Джо Байден упав з велосипеда під час прогулянки з першою леді. Президент США зупинився, щоб поговорити з виборцями біля свого пляжного будинку, але не встиг вистебнути з фіксатора ногу на педалях. Перша леді була попереду та пропустила падіння свого чоловіка.

ЗМІ також писали про те, що 19 березня 2021 року президент США Джо Байден упав під час підйому трапом літака. Він щонайменше тричі спіткнувся та впав під час підйому на президентський борт.