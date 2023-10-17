Трупы рядом с ресторанами и магазинами: выставка анатома спровоцировала дискуссии (фото)

В Германии запланировали выставку забальзамированных человеческих тел, однако такая идея возмутила представителей церкви. Оказалось, что причиной для критики стало место проведения мероприятия.

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В немецком городе Штутгарт планируется третье открытие выставки Body Worlds, на которой можно увидеть забальзамированные человеческие тела. Однако место, в котором планируется ее проведение, вызвало дискуссии в обществе. Деталями 17 октября поделились в издании Bild.

В Штутгарте есть торговый центр, который называется Königsbau Passagen и ежедневно принимает тысячи посетителей. ТЦ предлагает местным и туристам разнообразные магазины для шопинга и рестораны. Однако вскоре к возможным развлечениям добавят неординарную выставку — трупов.

Body Worlds будут проводить в Штутгарте не впервые — выставка уже гостила в городе дважды. Всего на забальзамированные тела уже успели посмотреть 141 тысяча посетителей. Однако ранее необычные "скульптуры" выставляли в стенах музея, а теперь их будут демонстрировать в одном из помещений городского ТЦ.

Власти не видят проблемы в выставке трупов посреди торгового центра. Чиновники убеждены, что это поможет привлечь туристов, и считают важным, чтобы в Штутгарте "что-то происходило".

В то же время представитель протестантской церкви Сорен Швезиг возмутился, что выставку на этот раз перенесли из музея в ТЦ.

"Достоинство потоптано", — заявил он.

Фото ТЦ Königsbau Passagen Фото: Bild

Решение раскритиковали и католики. Представительница церкви Карин Шисл-Ратгеб отметила, что ее религия предусматривает захоронение тел на кладбищах и обеспечение уместных мест для траура.

"Мы привержены культуре достойного захоронения, которая также включает соответствующие места", — подчеркнула Шисл-Ратгеб.

Более того, в церкви отметили, что человеческие тела будут демонстрировать с коммерческой целью. Верующие убеждены, что это "не соответствует требованиям".

Однако местные продавцы поддержали выставку, запланированную в Штутгарте. Они предположили, что Body Worlds может привлечь новых покупателей. Некоторые даже поделились с журналистами планами лично посетить мероприятие.

Фото с выставки Body Worlds Фото: Bild

В сфере образования выставку также одобрили. В частности, заместительница председателя филологической ассоциации Карин Фецнер отметила, что выставленные забальзамированные трупы смогут быть полезными для обучения.

"Если преподаватели хорошо подготовят группу студентов, визит может вписаться в учебную программу", — сказала она.

Напомним, 16 октября стало известно о смерти Геннадия Гладкова. Советский композитор был известен своими композициями к "Бременским музыкантам", "12 стульям" и еще ряду кинокартин.

Певица Антонина Матвиенко поделилась в соцсетях песней "Сок земли", посвятив ее своей маме Нине Матвиенко. Женщина отметила, что вложила в композицию "много души, тепла, любви".