Обещал "всех перебить": 71-летний мужчина напал на группу дошколят и зарезал ребенка (фото)

Воспитатели вывели детей на прогулку, когда к ним подбежал мужчина с ножом. Жизнь 5-летнего мальчика, который получил ранение в грудь, спасти не удалось.

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18 октября в польском городе Познань мужчина напал на группу детей. Об этом заявила в соцсетях пресс-служба полиции Польши.

"В Познани произошло позорное нападение с ножом на группу дошколят, которые гуляли с воспитателями. Злоумышленника задержала полицейская, которая проходила мимо места инцидента в свободное от службы время", — сообщили в ведомстве.

Польское издание RMF поделилось деталями инцидента. По их данным, в результате нападения погиб 5-летний мальчик.

В материале говорится, что нападавший — 71-летний Збислав С. Он подбежал к детям, когда те были на прогулке с воспитателями. Мужчина начал угрожать, что "всех перебьет", после чего ударил ножом ребенка в конце группы.

Фото с места событий Фото: Якуб Качмарчик / PAP

Пострадавшего Мауриси реанимировали на месте происшествия, а позже доставили в операционную больницы. Медики не смогли спасти жизнь мальчика. По информации СМИ, он получил ранение в грудь.

Збислав С. сбежал с места преступления, однако вскоре был задержан. Журналисты выяснили, что он проживал вблизи детсада и ранее не фигурировал в делах полиции.

Очевидица рассказала корреспонденту, что видела с балкона, как группа детей вышла на прогулку. Позже она услышала плач и увидела, как нападающего задержали работники муниципалитета, которые собирали на улице мусор.

"Женщина повалила его, он лежал на земле, его держали и ждали полицию", — вспомнила она.

Журналисты передали, что воспитатели и дети получили психологическую помощь от города. Занятия в детском саду не отменяли.

Напомним, ранее в Германии мужчина напал на группу украинских детей, которые сидели на мосту. Он требовал, чтобы дети общались на русском языке. Конфликт закончился тем, что 10-летний мальчик оказался в канале.

16 октября в Бельгии произошло двойное убийство. Мужчина открыл огонь по людям, позже объяснив свое преступление "местью за мусульман".