Обіцяв "усіх перебити": 71-річний чоловік напав на групу дошкільнят і зарізав дитину (фото)

Вихователі вивели дітей на прогулянку, коли до них підбіг чоловік із ножем. Життя 5-річного хлопчика, який отримав поранення в груди, врятувати не вдалося.

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18 жовтня в польському місті Познань чоловік напав на групу дітей. Про це заявила в соцмережах пресслужба поліції Польщі.

"У Познані стався ганебний напад із ножем на групу дошкільнят, які гуляли з вихователями. Зловмисника затримала поліціянтка, яка проходила повз місце інциденту у вільний від служби час", — повідомили у відомстві.

Польське видання RMF поділилося деталями інциденту. За їхніми даними, внаслідок нападу загинув 5-річний хлопчик.

У матеріалі йдеться, що нападник — 71-річний Збислав С. Він підбіг до дітей, коли ті були на прогулянці з вихователями. Чоловік почав погрожувати, що "всіх переб’є", після чого вдарив ножем дитину в кінці групи.

Фото з місця подій Фото: Якуб Качмарчик / PAP

Постраждалого Маурісі реанімували на місці події, а пізніше доставили в операційну лікарні. Медики не змогли врятувати життя хлопчика. За інформацією ЗМІ, він отримав поранення в груди.

Збислав С. утік із місця злочину, однак невдовзі був затриманий. Журналісти з’ясували, що він проживав поблизу дитсадка та раніше не фігурував у справах поліції.

Очевидиця розповіла кореспонденту, що бачила з балкона, як група дітей вийшла на прогулянку. Пізніше вона почула плач і побачила, як нападника затримали працівники муніципалітету, які збирали на вулиці сміття.

"Жінка повалила його, він лежав на землі, його тримали та чекали на поліцію", — згадала вона.

Журналісти передали, що вихователі й діти отримали психологічну допомогу від міста. Заняття в дитсадку не скасовували.

Нагадаємо, раніше в Німеччині чоловік напав на групу українських дітей, які сиділи на мосту. Він вимагав, щоб діти спілкувалися російською мовою. Конфлікт закінчився тим, що 10-річний хлопчик опинився в каналі.

16 жовтня в Бельгії сталося подвійне вбивство. Чоловік відкрив вогонь по людях, пізніше пояснивши свій злочин "помстою за мусульман".