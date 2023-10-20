"Путин – саморазрушитель": популярность президента РФ в Израиле резко снизилась

По словам доктора Самуэля Барнаи, в последние недели Кремль резко критиковал Израиль в связи с событиями в Газе. Теперь многие израильтяне больше не поддерживают Путина.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин сильно потерял свою популярность в израильском обществе. Высказывания российских властей в адрес Израиля являются примером того, как Путин умеет только разрывать отношения. Об этом 19 октября заявил преподаватель университета им. Бен-Гуриона и Еврейского университета Самуэль Барнаи, сообщает ERR.

"Вы помните тот парад 9 мая, когда Путина сопровождали только президент Сербии и премьер-министр Израиля. Нетаньяху считал, что у них нормальные отношения. Путин — саморазрушитель. Россия потеряла Украину, украинское общество, в связи с последними событиями она потеряла и Армению. Они говорят о том, что Израиль совершает военные преступления, что это современный фашизм", — сказал Барнаи.

Он считает, оскорбительным то, что российские власти не выразили соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта 7 октября. Израильтяне ранее хорошо, даже с симпатией, относились к Путину, но теперь их мнение о президенте РФ изменилось.

"У нас масса людей с российскими паспортами. Некоторые из них, насколько мне известно, находятся в заложниках в секторе Газа. Раньше и русскоязычное, и нерусское население Израиля нормально относилось к России. Но теперь я вижу в соцсетях, что даже те, кто понимал позицию Путина по вопросам Крыма и Украины, относились к нему с симпатией, больше не поддерживают его", — рассказал Самуэль Барнаи.

Он отметил, что Российская Федерация в последнее время старалась повлиять на поставки вооружений Украине.

"В последние два года Россия старалась сделать все для того, чтобы Израиль находился как можно дальше от войны в Украине. Чтобы Израиль не поставлял Украине серьезные виды вооружений. Посмотрим, как теперь будут развиваться события", — заявил Барнаи.

Сегодня эмоциональная готовность израильского общества помогать Украине намного выше.

Напомним, 19 октября Фокус писал о том, что израильский политик обвинил РФ в поддержке ХАМАС. Председатель одной из фракций израильской правящей партии Амир Вейтман на одном из главных пропагандистских ресурсов Путина — Russia Today заявил, что Россия заплатит за то, что делает.