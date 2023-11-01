Конкуренция на примере дипломатии: в Белом доме подтвердили встречу Байдена и Си Цзиньпина

По словам представительницы администрации президента США Карин Жан-Пьер, речь пойдет о важности отношений Вашингтона и Пекина. Пройдут переговоры двух лидеров в Сан-Франциско.

Related video

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ближайшие несколько недель проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 31 октября.

По ее словам, политика Вашингтона в отношении Пекина не изменилась. Будет продолжаться интенсивная конкуренция, однако на примере дипломатии. Между лидерами двух стран будет трудный, но важный разговор, который определит дальнейшее сотрудничество.

"Я не собираюсь вдаваться в какие бы то ни было решения, принятые по этому поводу. Речь пойдет о дипломатических беседах. Это важно. Это важные отношения. И опять же, речь идет о конкуренции. Это то, что мы хотим видеть в отношениях с Китаем. И это будет важный дипломатический разговор", — заявила Карин Жан-Пьер.

Отдельно было отмечено, что Джо Байден с нетерпением ждет встречи, которая состоится уже в ближайшие недели в Сан-Франциско.

Вероятнее всего, по данным издания CNN, пройдут переговоры между двумя президентами в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которая запланирована в период с 12 по 18 ноября. Сам американский президент прибудет в Сан-Франциско 14 ноября.

В крайний раз Джо Байден и Си Цзиньпин виделись практически год назад в рамках саммита "Большой двадцатки", который проходил на Бали.

Напомним, 25 октября сообщалось, что Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с США. Джо Байден говорит о срочной необходимости формирования нового мирового порядка. Подобные заявления звучат и от лидера Китая Си Цзиньпина, который, по мнению СМИ, делает шаг навстречу.