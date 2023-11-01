Конкуренція на прикладі дипломатії: у Білому домі підтвердили зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

За словами представниці адміністрації президента США Карін Жан-П'єр, йтиметься про важливість відносин Вашингтона і Пекіна. Пройдуть переговори двох лідерів у Сан-Франциско.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у найближчі кілька тижнів проведе зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу 31 жовтня.

За її словами, політика Вашингтона щодо Пекіна не змінилася. Триватиме інтенсивна конкуренція, однак на прикладі дипломатії. Між лідерами двох країн буде важка, але важлива розмова, яка визначить подальшу співпрацю.

"Я не збираюся вдаватися в будь-які рішення, ухвалені з цього приводу. Йтиметься про дипломатичні бесіди. Це важливо. Це важливі відносини. І знову ж таки, йдеться про конкуренцію. Це те, що ми хочемо бачити у відносинах із Китаєм. І це буде важлива дипломатична розмова", — заявила Карін Жан-П'єр.

Окремо було зазначено, що Джо Байден із нетерпінням чекає на зустріч, яка відбудеться вже найближчими тижнями в Сан-Франциско.

Найімовірніше, за даними видання CNN, відбудуться переговори між двома президентами в рамках форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що запланована в період з 12 по 18 листопада. Сам американський президент прибуде до Сан-Франциско 14 листопада.

Востаннє Джо Байден і Сі Цзіньпін бачилися майже рік тому в межах саміту "Великої двадцятки", що проходив на Балі.

Нагадаємо, 25 жовтня повідомлялося, що Сі Цзіньпін заявив про готовність співпрацювати зі США. Джо Байден говорить про термінову необхідність формування нового світового порядку. Подібні заяви лунають і від лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який, на думку ЗМІ, робить крок назустріч.