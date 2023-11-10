Пенсионер "оскорблял" украинку: в Чехии провели социальный эксперимент (видео)

Цель эксперимента — проверить защитят ли женщину прохожие. Во всех 8-ми случаях за нее вступились.

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Чешский документалист Ян Латал провел социальный эксперимент, во время которого восемь раз из восьми за украинку вступились прохожие. Видео опубликовано на YouTube-канале czeXperiment.

В чешском месте Острава мужчина пожилого возраста начал оскорблять украинку. Он кричал чтобы та убиралась домой. Также он заявлял, что не хочет ее кормить за собственные налоги, срывал с груди украинский флаг. И чех, и украинка — профессиональные актеры. Цель эксперимента — проверить заступятся ли за женщину прохожие.

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"Ты из Украины? Что ты здесь делаешь? Поезжай домой! Мы платим наши деньги!", — восклицал он.

Эта ситуация была смоделирована и стала сюжетом социального ролика в рамках эксперимента. Во всех восьми случаях за женщину вступились.

Беженцы из Украины в Европе

В Ирландии 6 ноября заявили, что планируют изменить государственную программу, в рамках которой украинцам предоставляют бесплатное жилье. По словам премьера Лео Варадкара, еженедельно в Ирландию приезжают до 800 граждан Украины, а государственными программами пользуются около 100 тысяч человек. По его словам, украинцы и в дальнейшем смогут пользоваться временной защитой, но в Ирландии теперь собираются учитывать помощь, которую предоставляют украинцам в других европейских странах.

Швейцария 1 ноября пролонгировала статус защиты для украинцев до 2025 года. Швейцарское правительство решило не отменять специальный статус для украинских беженцев, ведь ситуация с безопасностью в Украине до сих пор не стабилизировалась.

Напомним, 2 ноября стало известно, что в Германии упростят трудоустройство беженцев. В ФРГ готовят важные изменения для всех мигрантов, которые сейчас находятся в стране. Нововведения коснутся и украинцев, которые прибыли в страну из-за полномасштабной войны с Россией.