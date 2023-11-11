"Запад подбросил": Патрушев выступил на фоне карты РФ без оккупированных территорий (фото)

Журналистка Мария Певчих отметила, что бывший директор ФСБ выступил с речью про Путина, которая больше напоминала поминальную. А за карту России без захваченных украинских территорий простым гражданам могут назначить тюремный срок.

Related video

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступил на российском форуме "Знание", где на его фоне красовалась карта страны без оккупированных территорий. На это обратила внимание российская журналистка Мария Певчих на своей странице в социальной сети Twitter 9 ноября.

По ее словам, в первую очередь стоит обратить внимание, что Николай Патрушев выступил с речью про президента Владимира Путина, которая больше напоминала поминальную.

"Уставшее от плохих 1990-х годов общество ждало решения социальных и экономических проблем и укрепления национальной безопасности. Для этого нужен был руководитель, который мог бы поставить на повестку дня благосостояние населения… Таким лидером был Путин. Он подробно знал положение дел в стране, имел четкую программу действий, видел цель, представлял себе задачи, которые необходимо решить для ее достижения", — говорилось в выступлении.

На его фоне можно было заметить карту Российской Федерации, однако на ней не были прорисованы оккупированные области Украины, среди которых Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская. Это несмотря на то, что Кремль в сентябре 2022 года якобы "присоединил" их к своей территории и считает своими.

В России показали карту страны без оккупированных территорий Фото: Twitter В России показали карту страны без оккупированных территорий Фото: Twitter

При этом, Крымский полуостров, который был захвачен незаконным путем в 2014 году, на карте присутствует. Журналистка предположила, что секретарь Совбеза РФ не признает решения президента РФ.

"За карту за спиной Патрушева, другим вообще-то впаивают срок. Секретарь Совбеза не признает путинские границы, ай-ай-ай. Наверное Запад эту карту Патрушеву подбросил", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что Николай Патрушев обвинил Украину в атаках на три российские АЭС. По его словам, Москва обращалась в международные организации из-за "действий ВСУ", но инициатива якобы была проигнорирована.