"Захід підкинув": Патрушев виступив на тлі карти РФ без окупованих територій (фото)

Журналістка Марія Певчих зазначила, що колишній директор ФСБ виступив із промовою про Путіна, яка більше нагадувала поминальну. А за карту Росії без захоплених українських територій простим громадянам можуть призначити тюремний термін.

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Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев виступив на російському форумі "Знання", де на його тлі красувалася карта країни без окупованих територій. На це звернула увагу російська журналістка Марія Певчих на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 9 листопада.

За її словами, насамперед варто звернути увагу, що Микола Патрушев виступив із промовою про президента Володимира Путіна, яка більше нагадувала поминальну.

"Втомлене від поганих 1990-х років суспільство чекало на розв'язання соціальних та економічних проблем і зміцнення національної безпеки. Для цього потрібен був керівник, який міг би поставити на порядок денний добробут населення... Таким лідером був Путін. Він детально знав стан справ у країні, мав чітку програму дій, бачив мету, уявляв собі завдання, які необхідно вирішити для її досягнення", — йшлося у виступі.

На його тлі можна було помітити мапу Російської Федерації, однак на ній не були промальовані окуповані області України, серед яких Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька. Це попри те, що Кремль у вересні 2022 року нібито "приєднав" їх до своєї території та вважає своїми.

У Росії показали карту країни без окупованих територій Фото: Twitter У Росії показали карту країни без окупованих територій Фото: Twitter

При цьому, Кримський півострів, який був захоплений незаконним шляхом у 2014 році, на карті присутній. Журналістка припустила, що секретар Радбезу РФ не визнає рішення президента РФ.

"За карту за спиною Патрушева, іншим взагалі-то впаюють термін. Секретар Радбезу не визнає путінські кордони, ай-ай-ай. Напевно Захід цю карту Патрушеву підкинув", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що Микола Патрушев звинуватив Україну в атаках на три російські АЕС. За його словами, Москва зверталася до міжнародних організацій через "дії ЗСУ", але ініціатива нібито була проігнорована.