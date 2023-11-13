ЕС припомнил Лукашенко фальсификации на выборах и призвал освободить всех политзаключенных

В Евросоюзе посчитали, что в Беларуси незаконно удерживают почти 1 500 политических заключенных, а всего было совершено более 40 тысяч политически мотивированных арестов.

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Европейский Союз повторил свое требование к режиму Александра Лукашенко с призывом освободить всех политических заключенных, находящихся в тюрьмах Беларуси. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

Соответствующее сообщение было распространено по случаю Международного дня солидарности с Беларусью в память о 31-летнем Романе Бондаренко. Мужчину 12 ноября 2020 года избили силовики, что привело к его трагической смерти.

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Представитель ЕС напомнил, что после сфальсифицированных президентских выборов 2020 года на территории Беларуси ситуация с правами человека продолжает ухудшаться. Он назвал и цифру арестов. По словам Борреля, режим Лукашенко удерживает почти 1 500 политических заключенных, возбудил не менее 12 тысяч политически мотивированных уголовных производств, совершил более 40 тысяч политически мотивированных арестов.

В заявлении указано, что Европейский Союз вместе со своими международными партнерами и в дальнейшем будут пытаться привлечь к ответственности виновных в нарушениях. Специалисты изучают случаи серьезных нарушений прав человека в Беларуси во время и после президентских выборов в августе 2020 года.

ЕС будет поддерживать Международную платформу подотчетности для Беларуси, которая предоставляет возможность собирать, проверять и хранить документацию и доказательства в отношении совершенных серьезных нарушений прав человека. Это касается действий режима Лукашенко против демонстрантов, которые не согласились с результатами президентских выборов в августе 2020 года.

Напомним, 3 ноября Лукашенко выступил с новым циничным заявлением относительно войны с Украиной. По словам политика, Соединенные Штаты Америки должны прекратить военную поддержку Украине, и тогда победу в войне одержит РФ.