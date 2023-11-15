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Мир

"Катастрофа и унижение": в Госдуме РФ оценили пенсии россиян и похвалили США

пенсионер, книга, мужчина пожилого возраста
Фото: УНИАН | В Госдуме РФ признали, что российские пенсии отстают от выплат на Западе (Иллюстративное фото)

По словам российского депутата Николая Арефьева, РФ "унизительно отстает" от других стран, несмотря на то, что является "богатейшим государством".

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В Государственной Думе Российской Федерации впервые за долгое время рассказали о сложном положении российских пенсионеров, которые едва выживают в условиях масштабного роста цен и низких пенсий. Суммы выплат пенсионерам отстают от европейских в несколько раз, сообщает The Moscow Times.

По информации журналистов, пенсии россиян назвали "катастрофой" и "унижением". Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев сообщил, что пенсии в разы отстают от выплат в Европе и США: "Оно катастрофически низкое… К сожалению, наши пенсии отстают от пенсий европейских стран в пять-шесть раз, не говоря уже о США, о таких богатых странах, как Норвегия".

По его словам, РФ "унизительно отстает" от других стран, несмотря на то, что является "богатейшим государством". Например, средняя пенсия во Франции около 1400 евро, а в России — около 140 евро.

Арефьев считает, что на 16 000 рублей (6354 грн — ред.) средней пенсии прожить невозможно. При этом, политик никаких мер для исправления ситуации не предложил. Будущим поколениям в России, вероятно, будет сложнее.

Пенсии украинцам, работавшим в РФ

После широкомасштабного вторжения РФ фактически прекращен документооборот и контакты между государственными учреждениями Украины и России. Поэтому подтверждение продолжительности трудового стажа и суммы заработка тем, кто работал в России хочет выйти на пенсию в Украине, стало невозможным.

Сейчас те украинцы, которые проживали в РФ или в оккупированных регионах, а затем переехали на подконтрольные Украине территории, должны иметь подтверждение от Пенсионного фонда России, что страна-агрессор не выплачивает им пенсии. Этого требует действующее законодательство.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что РФ потратила на удары по Украине пенсии 500 тысяч россиян. В СтратКоме ВСУ подсчитали, что за это время Россия потратила до ста миллионов долларов на иранские беспилотники, которыми атаковала территорию Украины.