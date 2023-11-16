Журнал The Economist вслед за ребусом-прогнозом посвятил главный выпуск Трампу (фото)

The Economist отмечает, что вероятная победа экс-президента в следующем году на выборах будет иметь глубокое влияние не только в США, но и за рубежом.

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Журнал The Economist посвятил главный выпуск Дональду Трампу, 45-му президенту США, вслед за публикацией обложки-ребуса с "прогнозом" на 2024 год. В материале издание размышляет над перспективами его избрания на главный пост в стране.

Статью назвали "Дональд Трамп — самая большая угроза для мира в 2024 году". В ней говорится о том, что вероятность его победы в ноябре следующего года многими начинает осознаваться.

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Трамп доминирует на республиканских праймериз. Согласно нескольким опросам, он опережает президента Джо Байдена в штатах, которые еще не сделали окончательный выбор и колеблются.

The Economist отмечает, что вероятная победа Трампа в следующем году также будет иметь глубокое влияние за рубежом. Китай и его друзья радовались бы доказательствам того, что "американская демократия не работает". Также в статье вспомнили, что политик угрожал завершить войну в Украине за один день.

Издание отмечает, что выборы в США в 2024 году имеют значение. Второй срок Трампа стал бы переломным. Выборы будут решать десятки тысяч избирателей только в нескольких штатах, как говорится в материале, в 2024 году от их бюллетеней будет зависеть судьба мира.

"Прогноз" на 2024 год и обложка-ребус The Economist

Издание The Economist 14 ноября в сервисе микроблогов X показало новую обложку. В ее центре можно увидеть урну, которая похожа на те, что используют для бюллетеней во время голосования на выборах. Над ней изобразили песочные часы, по обе стороны от которых изображены персоны. Они похожие на президента Украины Владимира Зеленского и главу Кремля Владимира Путина, которые смотрят друг на друга. Под урной — представлены два полушария, за которыми размещены лидеры США Джо Байден и Китая Си Цзиньпин, но, которые смотрят в разные стороны.

Напомним, 13 ноября The Economist сообщил, что в США оценивают военные потери Украины в 190 тысяч человек. Ранее президент Владимир Зеленский упоминал о том, что потери ВС РФ минимум в пять раз превышают украинские.