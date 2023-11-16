Журнал The Economist вслід за ребусом-прогнозом присвятив головний випуск Трампу (фото)

The Economist наголошує на тому, що ймовірна перемога експрезидента наступного року на виборах матиме глибокий вплив не тільки у США, але й за кордоном.

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Журнал The Economist присвятив головний випуск Дональду Трампу, 45-му президенту США, вслід за публікацією обкладинки-ребуса з "прогнозом" на 2024 рік. У матеріалі видання розмірковує над перспективами його обрання на головну посаду в країні.

Статтю назвали "Дональд Трамп — найбільша загроза для світу у 2024 році". У ній йдеться про те, що ймовірність його перемоги в листопаді наступного року багатьма починає усвідомлюватися.

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Трамп домінує на республіканських праймеріз. Згідно з кількома опитуваннями, він випереджає президента Джо Байдена в штатах, що ще не зробили остаточний вибір та вагаються.

The Economist наголошує на тому, що ймовірна перемога Трампа наступного року також матиме глибокий вплив за кордоном. Китай і його друзі раділи б доказам того, що "американська демократія не працює". Також у статі пригадали, що політик погрожував завершити війну в Україні за один день.

Видання наголошує, що вибори у США в 2024 році мають значення. Другий термін Трампа став би переломним. Вибори вирішуватимуть десятки тисяч виборців лише в кількох штатах, як йдеться у матеріалі, у 2024 році від їхніх бюлетенів залежатиме доля світу.

"Прогноз" на 2024 рік та обкладинка-ребус The Economist

Видання The Economist 14 листопада у сервісі мікроблогів X показало нову обкладинку. В її центрі можна побачити скриньку, яка схожу на ті, що використовують для бюлетенів під час голосування на виборах. Над нею зобразили пісочний годинник, по обидва боки від якого зображені персони, схожі на президента України Володимира Зеленського і очільника Кремля Володимира Путіна, які дивляться одне на одного. Під скринькою – представлені дві півкулі, за якими розміщені лідери США Джо Байден і Китаю Сі Цзіньпін, але, які дивляться у різні сторони.

Нагадаємо, 13 листопада The Economist повідомив, що у США оцінюють військові втрати України в 190 тисяч осіб. Раніше президент Володимир Зеленський згадував про те, що втрати ЗС РФ щонайменше у п'ять разів перевищують українські.