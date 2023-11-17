Путин заявил, что людей нельзя делить "на первый и второй сорт, как мясо" (видео)

Российский президент выступил на культурном форуме в Петербурге. По словам публициста Александра Невзорова, каждый мыслит своими категориями, и Путину близка мясная тема.

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В пятницу, 17 октября, глава Кремля Владимир Путин во время выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме заявил, что, по его мнению, провозглашать исключительность кого-либо недопустимо и сравнил такой подход с делением людей "на первый и второй сорт, как мясо". Об этом сообщает ТАСС.

"Другого пути для достижения компромисса не существует, а другой путь нам хорошо известен — это провозглашение исключительности кого-то по отношению к другим. Деление людей на первый и второй сорт, как мясо. Так в человеческом обществе быть не должно, это неестественно", — заявил он.

Российский (хотя, по его утверждениям, он ведет свое происхождение от одного из коренных народов североамериканского континента) публицист Александр Невзоров прокомментировал заявление Путина словами о том, что главе Кремля, судя по всему, мясная тема близка.

По его словам, мясо все же бывает трех сортов, а не двух.

"К первому сорту, вероятно, надо отнести самого Путина. Ко второму — его окружение — тех, кто подобострастно лыбится его речам в зале. Ну а к третьему — народ — избирателей и мобилизованных, готовых сдохнуть за режим", —- написал Невзоров в своем Telegram-канале.

Третий сорт, в классификации автора поста, делится на тех, кто свеж и готов отправиться на войну, и тех, кто уже там был, погиб, "протух и не годится даже на комбикорм собакам".

Напомним, что Путин также высказался относительно темы ЛГБТ в культуре.

Также сообщалось, что у Зеленского назвали возможного преемника Путина.