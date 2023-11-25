В РФ ужесточаются репрессии: Кремль хочет контролировать все системы видеонаблюдения, — ISW

По словам аналитиков, Минцифры РФ предложило создать единую платформу для хранения материалов со всех систем видеонаблюдения в стране. Также планируется увеличить количество камер наблюдения до 5 миллионов.

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В Кремле хотят получить контроль над всеми системами видеонаблюдения в России. Так, правительство, скорее всего, хочет усилить внутренние репрессии в стране. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 24 ноября говорится, что Министерство цифрового развития России предложило создать единую платформу для хранения и обработки материалов со всех систем видеонаблюдения в стране. Стоимость такого проекта составляет примерно 134 миллиона долларов США или 12 миллиардов российских рублей.

"Министерство цифрового развития России планирует увеличить количество камер наблюдения по всей России до пяти миллионов к 2030 году и интегрировать их все с программным обеспечением для распознавания лиц и изображений", — сказано в отчете.

Аналитики отметили, что МЧС России предприняло попытку продвинуть подобную инициативу еще в 2020–2022 годах в рамках проекта Аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", направленного на стандартизацию и установку систем наблюдения с программным обеспечением искусственного интеллекта в российских регионах. Однако тогда ведомство столкнулось с критикой со стороны МВД и Министерство экономики России.

Ранее СМИ писали, что президент РФ Владимир Путин уже готовится к новым выборам в 2024 году. Так, результат выборов окажет непосредственное влияние на военную стратегию России. В частности, от того, победит ли Путин, зависит, объявят ли после выборов новую мобилизацию, которая будет непопулярна у населения. При этом Критики ставят под сомнение цель президентских выборов в стране, находящейся в состоянии войны, где большинство лидеров оппозиции были либо изгнаны, либо заключены в тюрьму.

Также российские СМИ сообщали, что в России беспилотники для армии будут делать из электронных сигарет. Отмечается, что в одном из университетов Самары организовали акцию по сбору электронных сигарет. Из них планируют вынимать детали и использовать в БПЛА.