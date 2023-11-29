Американские штаты получили крупные инвестиции в экономику на фоне военной помощи Украине, — СМИ

Штаты, которые колеблются относительно поддержки Джо Байдена на выборах 2024 года, могли получить средства из расходов на закупку боеприпасов и транспортных средств для нужд армии США и союзников.

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В попытке заручиться большей поддержкой со стороны республиканцев, которые проголосовали против дальнейшей помощи Украине, администрация президента США Джо Байдена распространила информацию о выгоде для штатов от военной помощи нашему государству. Об этом сообщает Reuters.

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Информация, которую получило агентство, свидетельствует о том, что инвестиции разбиваются на определенные транши для штатов на сумму 27 млрд долларов. Эти средства, как говорится в сообщении, Белый дом потратил на закупку боеприпасов и транспортных средств для нужд армии США и союзников.

Так, Пенсильвания получила 2,4 млрд долларов. Эти средства предоставлены, как результат заказов на производство оружия и боеприпасов, а также инвестиций для внедрения новых технологий.

Также указано, что Техас получил 1,45 млрд долларов. Средства предоставлены на производство 155-миллиметровых снарядов и другого оружия.

Около 2,2 млрд долларов поступило в Аризону. Вместе с Пенсильванией это ключевые штаты, которые колеблются относительно своего выбора за кандидата в следующем году, что имеет решающее значение для Байдена.

В Висконсине и Арканзасе, согласно распространенным документам, компании получили контракты на сумму более 1 млрд долларов. Между производственными предприятиями, расположенными более чем в двух десятках других штатов, распределили еще 18 млрд долларов.

Напомним, 28 ноября спикер Конгресса Майк Джонсон назвал помощь Украине приоритетом. Он отметил, насколько для США важно "работать над изменением собственной пограничной политики". Спикер отметил, что чувствует себя "уверенно и оптимистично" относительно рассмотрения вопроса соответствующей помощи Украине.