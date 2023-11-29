В Польше украинцы из-за неосторожного дрифта на автомобиле слетели в реку (фото)

По информации польских СМИ, водитель и пассажирка автомобиля успели выбраться до приезда спасателей. За создание угрозы жизни человека водителю грозит до 3 лет заключения.

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В польском Вроцлаве двое украинцев на автомобиле BMW во время дрифта слетели в реку Одра с набережной Янувек. Об этом пишет Gazeta Wrocławska.

Авария произошла вечером 28 ноября. Известно, что в автомобиле находилось два человека — мужчина и женщина. На место приехали пожарные бригады, правоохранители и Служба спасения на воде.

На момент приезда помощи транспортное средство затонуло, впрочем украинцы смогли самостоятельно выбраться из машины.

Как сообщают журналисты, несколько молодых людей решили подрифтовать на бетонной площадке, которая была покрыта льдом. Впрочем в один момент машина слетела в реку с высокого причала.

Отмечается, что в последний момент водитель и пассажирка автомобиля смогли вытолкать заднее стекло и выбраться. В частности, на месте где утонул автомобиль глубина реки достигает около 10 метров.

Фото: Gazeta Wrocławska Фото: Gazeta Wrocławska Фото: Gazeta Wrocławska Фото: Gazeta Wrocławska

В результате аварии украинцы не были травмированы и не нуждались в медицинской помощи. Службы, приехавшие на место происшествия, выяснили, что в автомобиле кроме двух украинцев больше никого не было, поэтому машину не стали вытаскивать из реки.

Также издание пишет, что набережная Янувек является популярным местом среди людей, которые хотят подрифтовать. Однако эта дорога не является общим пользованием, поэтому правоохранители не могут оштрафовать водителя. Несмотря на это, из-за создания угрозы жизни человека дело будут рассматривать в суде. Водителю автомобиля BMW за содеянное грозит до 3 лет заключения.

Напомним, 19 ноября в Польше в аварию попал автобус, в котором украинцы ехали к границе. По предварительной информации водитель заснул за рулем. В результате ДТП погибли две женщины и девочка 6 лет. Также были травмированы еще одна женщина и 3-летний ребенок.

Также 23 ноября сообщалось, что украинский повар в Польше убил жену и двух дочерей. Живым остался только сын женщины от первого брака. За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.